Flamengo passa de 90% de chances de título após vitória; Grêmio se complica

O Flamengo ultrapassou os 90% de chances de título do Brasileirão após vencer o Grêmio, nesta quarta-feira (4), por 3 a 1. O Tricolor Gaúcho, por outro lado, se complicou na briga para fugir do rebaixamento.

O time de Leonardo Jardim tinha 86,2% antes do início da rodada. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

O Flamengo chegou aos 76 pontos e agora tem 92,1% de chances de título. Com 70 pontos, o Palmeiras tinha 13,8% antes da rodada desta quarta-feira e ficou com 7,9% após o resultado do Rubro-Negro.

O Alviverde ainda joga nesta quinta-feira (5). A equipe do técnico Abel Ferreira receberá o Remo, vice-lanterna da competição, no Nubank Parque, às 19h30 (de Brasília).

Na briga contra o Z4, o Grêmio foi de 46,7% de para 60,4%, um aumento de quase 15%. Já o Corinthians, que empatou sem gols com o São Paulo, viu o risco rebaixamento subir de 51,4% para 55%.

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e respirou contra o Z4. As chances de rebaixamento diminuíram de 12,1% para 1,5%.

As chances do Vasco de ser rebaixado despencaram de 11,9% para 1,8%. O time carioca virou em seis minutos contra o Athletico, venceu por 3 a 1 e subiu para a 13ª colocação, com 41 pontos, quatro à frente do Corinthians, primeira equipe no Z4.

Chances de título

1 - Flamengo: 92,1%

2 - Palmeiras: 7,9%

Riscos de rebaixamento

1 - Chapecoense: 100%

2 - Remo: 99,56%

3 - Grêmio: 60,4%

4 - Corinthians: 55%

5 - Internacional: 40,8%

6 - Vitória: 21,4%

7 - Mirassol: 16,1%

8 - Coritiba: 3,4%

9 - Vasco: 2%

10 - Botafogo: 1,5%