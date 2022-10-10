Flamengo erra mapa do país da final da Libertadores em copo comemorativo

Nos preparativos para a grande final da Libertadores, o Flamengo já começou a venda de produtos personalizados para a partida contra o Athletico-PR, que acontece no dia 29/10, em Guayaquil, no Equador.
No entanto, o Rubro-Negro cometeu uma gafe ao liberar a venda de copos comemorativos para o jogo. Ao invés de estampar o contorno do mapa equatoriano, o clube carioca utilizou o da Colômbia para personalizar o produto.
A venda começou na última semana, em pontos físicos e na loja on-line do clube, onde era vendido por R$ 19,90. Torcedores mais atentos perceberam o erro e a chuva de reclamações começou. O erro consistiu no contorno do país que irá sediar a grande final. Equador e Colômbia são países vizinhos, e em suas bandeiras, prevalecem as mesmas cores, mas o mapa dos países é bem diferente.
Os copos que estão em distribuição serão recolhidos e incinerados pelo Flamengo, que já prometeu a confecção de novos copos, desta vez com o país correto.