Flamengo entra na disputa por Almada com River, e acena com melhor proposta

Vitor Silva/Botafogo

O Flamengo entrou na disputa por Thiago Almada, da seleção argentina e do Atlético de Madrid e que tem negociado com o River Plate. O Rubro-Negro acena com uma proposta melhor, mas o jogador dá preferência ao mercado europeu.

O Flamengo apresenta condições de pagamento mais favoráveis que o River Plate. O principal ponto é um parcelamento de compra menor do que o apresentado pelo clube argentino. A informação inicial da negociação foi dada pelo "Coluna do Fla" e confirmada pela reportagem.

Almada, porém, da preferência em continuar na Europa. Ele tem participado da campanha da Argentina, que nesta terça-feira (14) enfrenta a Inglaterra pela semifinal da Copa do Mundo.

A chance de defender o Flamengo aumenta caso não surja nenhuma proposta europeia que o agrade. O jogador foi campeão brasileiro e da Libertadores de 2024 pelo Botafogo.

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto já havia dado pistas sobre Almada durante a série de amistosos do Rubro-Negro em Portugal, quando comentou sobre a negociação do River Plate com o atleta.