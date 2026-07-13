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Futebol

Flamengo entra na disputa por Almada com River, e acena com melhor proposta

Meia argentino foi campeão da Libertadores pelo Botafogo

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 16:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2026 às 16:41
Libertadores
Vitor Silva/Botafogo
O Flamengo entrou na disputa por Thiago Almada, da seleção argentina e do Atlético de Madrid e que tem negociado com o River Plate. O Rubro-Negro acena com uma proposta melhor, mas o jogador dá preferência ao mercado europeu.
O Flamengo apresenta condições de pagamento mais favoráveis que o River Plate. O principal ponto é um parcelamento de compra menor do que o apresentado pelo clube argentino. A informação inicial da negociação foi dada pelo "Coluna do Fla" e confirmada pela reportagem.
Almada, porém, da preferência em continuar na Europa. Ele tem participado da campanha da Argentina, que nesta terça-feira (14) enfrenta a Inglaterra pela semifinal da Copa do Mundo.
A chance de defender o Flamengo aumenta caso não surja nenhuma proposta europeia que o agrade. O jogador foi campeão brasileiro e da Libertadores de 2024 pelo Botafogo.
Diretor de futebol do Flamengo, José Boto já havia dado pistas sobre Almada durante a série de amistosos do Rubro-Negro em Portugal, quando comentou sobre a negociação do River Plate com o atleta.
"Tens a certeza que isso é verdade? Que ele vai para o River Plate? Eu não tenho. Agora, é verdade isso? Tens a certeza que isso é verdade Eu não tenho", disse José Boto, ao Coluna do Fla.

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