Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Flamengo busca refúgio em Atibaia para ter paz e tentar resgatar as vitórias
Crise

Flamengo busca refúgio em Atibaia para ter paz e tentar resgatar as vitórias

O técnico Paulo Sousa está pressionado, e dificilmente vai resistir no cargo caso o Rubro-Negro perca para o Bragantino na próxima quarta-feira (08)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jun 2022 às 17:30

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 17:30

O técnico Paulo Sousa está pressionado no Flamengo, e pode não resistir no cargo em caso de uma nova derrota
O técnico Paulo Sousa está pressionado no Flamengo, e pode não resistir no cargo em caso de uma nova derrota Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O Flamengo 'fugirá' de possível pressão de sua torcida no Rio nos próximos dias. Até o fim de semana, a preparação para os dois próximos jogos no Brasileirão será em Atibaia, no interior de São Paulo. No refúgio, o técnico Paulo Sousa será obrigado a resgatar o caminho das vitórias para amenizar a crise e também para salvar seu emprego. Recuperar o moral com o elenco e tarefa adicional.
O português sofre enorme processo de fritura no clube, é ofendido pelos torcedores a cada jogo - foi bastante criticado após a derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, no Maracanã - e viu suas declarações pós-jogo serem mal digeridas no clube.

Veja Também

Arsenal dá mais um passo para contratar o atacante Gabriel Jesus

CBF realiza na próxima terça sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

A sinceridade do português em avaliar os jogos parece estar jogando contra. Ele reclamou muito dos erros individuais diante do time cearense e o fato de não tomar partido, atirando a culpa no elenco, não caiu nada bem. A diretoria resolveu dar novo voto de confiança, mas já sofre cobranças pela mudança.
O Flamengo trabalha em Atibaia nesta terça-feira (07). O elenco fez reabilitação ainda no Rio após a derrota. O próximo compromisso é diante do não menos questionado Red Bull Bragantino, quarta-feira (08), no Nabi Abi Chedid. Após a partida, o grupo seguirá em Atibaia até viajar para Porto Alegre, onde sábado encara o Internacional, no Beira-Rio.
Paulo Sousa terá problemas para escalar o time em Bragança Paulista. Os zagueiros Pablo e David Luiz terão de cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, assim como o atacante Bruno Henrique. Arrascaeta, com a seleção uruguaia, é outra baixa.
Por outro lado, o treinador terá o retorno de Gabriel Jesus, batedor oficial de pênaltis. Contra o Fortaleza, com 1 a 1, Pedro desperdiçou uma cobrança. O técnico admitiu nos vestiários que não havia um nome definido para a situação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump
Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados