Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Arsenal dá mais um passo para contratar o atacante Gabriel Jesus
Negociação

Arsenal dá mais um passo para contratar o atacante Gabriel Jesus

O brasileiro já adiantou que não deve permanecer no Manchester City após perder espaço na última temporada

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 16:28

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 jun 2022 às 16:28
Gabriel Jesus, atacante brasileiro do Manchester City
Gabriel Jesus, atacante brasileiro do Manchester City Crédito: AP
Disposto a fazer de tudo para contratar Gabriel Jesus, o Arsenal deu mais um passo para ter o brasileiro nesta sexta-feira (03). O clube de Londres liberou o goleador Lacazette para retorno ao Lyon sem custos. A diretoria se despediu do francês e aguarda o amistoso entre Brasil e Japão para buscar seu novo camisa 9.
Gabriel Jesus anunciou após o jogo com a Coreia do Sul que seu destino será definido logo após o último amistoso desta janela de junho. "Procuro ver o que é melhor para mim e, acima de tudo, para a minha carreira. A partir de terça-feira (07), veremos o que é melhor", limitou-se a dizer.
O brasileiro já adiantou que não deve permanecer no Manchester City após perder espaço na última temporada. Com a chegada de Haaland para o próximo ano as oportunidades seriam ainda menores O Arsenal está confiante em sua contratação, mas ganhou a concorrência do Tottenham.
Para mostrar a Gabriel Jesus que ele chegará à equipe de Mikel Arteta como grande contratação, o Arsenal nem fez questão de segurar seu artilheiro das últimas cinco temporadas. O contrato ia até o dia 30 e não foi renovado.
"Ele foi um verdadeiro líder dentro e fora do campo e uma influência muito importante para nossos jogadores mais jovens. Seu compromisso conosco foi excepcional e desejamos a ele e sua família sucesso e felicidade", afirmou Arteta, sobre Lacazette.
"Um grande obrigado a Laca de todos no Arsenal. Ele foi muito importante para nós e sempre fará parte da família Arsenal. Desejamos-lhe tudo de bom no futuro", completou o diretor de futebol Edu Gaspar.
Lacazette se despediu mostrando todo seu orgulho pela passagem no clube. "Quero guardar todos os bons momentos que tive aqui, porque para mim foi apenas um prazer jogar por um clube que, desde jovem, sonhei. Estou muito feliz por ter jogado cinco anos no Arsenal", agradeceu o francês, eleito o jogador de 2019 do clube.
"Tem um quadro no estádio com os nomes de todos os vencedores, e na minha primeira temporada eu disse ao meu pai que um dia eu estaria nele. Então, estou muito orgulhoso de ter feito isso", explicou. Me senti realmente em casa no campo de treinos e no estádio, o chamava de meu jardim."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados