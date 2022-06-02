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Expectativa

CBF realiza na próxima terça sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

Nesta fase, não há restrições. Todos os 16 clubes ficam no mesmo pote e podem se enfrentar

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 22:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2022 às 22:32
A cobiçada taça da Copa do Brasil
A cobiçada taça da Copa do Brasil Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A CBF realiza na próxima terça-feira (7), às 15h (de Brasília), o sorteio que definirá os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil.
Nesta fase, não há restrições. Todos os 16 clubes ficam no mesmo pote e podem se enfrentar. O sorteio também definirá os mandos de campos.
Os confrontos de ida das oitavas de final estão programados para os dias 22 e 23 de junho. Os da volta acontecerão em 13 e 14 de julho.
Diferente dos sorteios das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, realizados pela Conmebol na semana passada, não haverá a definição do chaveamento até a final. Um novo sorteio será feito para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. 

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