Flamengo anuncia a contratação de Matias Viña, da Roma

O Flamengo oficializou nesta quinta-feira (25) a contratação de Matias Viña, ex-Palmeiras e que estava na Roma. Ele assina um contrato por cinco anos, até o fim de 2028.

Viña, de preto, foi anunciado pelo Flamengo e aumentou a legião uruguaia no time Crédito: Gilvan de Souza /CRF

Esse é o fim de uma novela que vem desde o ano passado. O Flamengo já estava acertado com o jogador desde dezembro, mas ainda não havia chegado a um acordo financeiro com a Roma.

Ele chegou aos Estados Unidos hoje e foi direto encontrar a delegação. No local de treino do Fla, já atendeu torcedores e se encontrou com Marcos Braz, Bruno Spindel e Rodolfo Landim, além dos companheiros.

A viagem de Marcos Braz e Bruno Spindel à Itália sacramentou o negócio. Os dois tiveram uma reunião com a Roma e se entenderam a única pendência restante.

Matias Viña é do Mengão! O uruguaio assinou com o Flamengo até Dezembro de 2028. Sorte e muitas conquistas com o Manto Sagrado! 🔴⚫️🇺🇾 #VinaVeio pic.twitter.com/721omDplpd — Flamengo (@Flamengo) January 25, 2024

O Flamengo vai pagar 8 milhões de euros (R$ 42,8 milhões) fixos. Além disso, mais 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões) em bônus por título: 50% pelo Brasileiro e 50% pela Libertadores. Esse pagamento será parcelado em quatro anos.

O clube aguardava somente o fim da burocracia para anunciar. O acordo foi selado no fim da última semana.