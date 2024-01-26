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Legião uruguaia

Flamengo anuncia a contratação de Matias Viña, da Roma

Clube já estava acertado com o jogador desde dezembro, mas ainda não havia chegado a um acordo financeiro com a Roma
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jan 2024 às 21:35

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 21:35

O Flamengo oficializou nesta quinta-feira (25) a contratação de Matias Viña, ex-Palmeiras e que estava na Roma. Ele assina um contrato por cinco anos, até o fim de 2028.
Flamengo
Viña, de preto, foi anunciado pelo Flamengo e aumentou a legião uruguaia no time Crédito: Gilvan de Souza /CRF
Esse é o fim de uma novela que vem desde o ano passado. O Flamengo já estava acertado com o jogador desde dezembro, mas ainda não havia chegado a um acordo financeiro com a Roma.
Ele chegou aos Estados Unidos hoje e foi direto encontrar a delegação. No local de treino do Fla, já atendeu torcedores e se encontrou com Marcos Braz, Bruno Spindel e Rodolfo Landim, além dos companheiros.
A viagem de Marcos Braz e Bruno Spindel à Itália sacramentou o negócio. Os dois tiveram uma reunião com a Roma e se entenderam a única pendência restante.
O Flamengo vai pagar 8 milhões de euros (R$ 42,8 milhões) fixos. Além disso, mais 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões) em bônus por título: 50% pelo Brasileiro e 50% pela Libertadores. Esse pagamento será parcelado em quatro anos.
O clube aguardava somente o fim da burocracia para anunciar. O acordo foi selado no fim da última semana.
O lateral será o quarto uruguaio do elenco rubro-negro, com De la Cruz, Arrascaeta e Varela. Ele é o segundo reforço da temporada.

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