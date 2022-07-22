Fla desiste de ação no STJD e aceita decisão do sorteio da Copa do Brasil

A cobiçada taça da Copa do Brasil Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O Flamengo retirou nesta quinta-feira (21) a ação no SJTD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) contra o sorteio da Copa do Brasil. O clube rubro-negro tentava decidir em casa o confronto pelas quartas de final, diante do Athletico PR.

O clube carioca optou por desistir da ação como um "voto de confiança" na nova gestão da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na figura do novo presidente Ednaldo Rodrigues. No entanto, o Fla reforça que houve um erro no sorteio.

O Flamengo contestou uma prática comum da CBF quando há dois times de massa da mesma cidade na mesma fase da competição. No caso, com Flamengo e Fluminense classificados às quartas, um fará o primeiro jogo em casa e o outro fará o segundo.

Devido à ordem, coube ao Tricolor decidir no Maracanã. O Fla critica o procedimento da CBF, aponta que não está previsto no regulamento e reclama da falta de comunicação, cobrando mais clareza na situação.

Desta forma, desistindo da ação, o Rubro-Negro aceita decidir o confronto na Arena da Baixada, no dia 18 de agosto, às 21h30. Enquanto isso, abre o duelo no Maracanã, na quarta (27), às 21h30.

VEJA UM TRECHO DO DOCUMENTO

"O Flamengo ajuizou, em 19.07.2022, a presente Medida Inominada, cujo objeto é a impugnação do sorteio dos mandos de campo para a 5ª fase da Copa do Brasil 2022 (quartas de final), organizado pela CBF, em razão de entender haver falta de transparência no procedimento de sorteio, o qual acarretou a inversão da ordem de mando de campo para as partidas a serem realizadas entre o Flamengo e o Athletico-PR.