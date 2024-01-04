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Futuro

Filhos de ex-jogadores tentam a sorte na Copa São Paulo de Futebol

Garotos buscam seguir os passos de sucesso dos pais na maior competição de base do futebol brasileiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jan 2024 às 14:48

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 14:48

Filhos de Felipe Melo e Miranda estão disputando a Copa SP em 2024
Filhos de Felipe Melo e Miranda estão disputando a Copa SP em 2024 Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC e Rubens Chiri / saopaulofc.net
A Copa São Paulo de Futebol Júnior está recheada de jovens talentos tentando vingar no futebol profissional. Entre eles, alguns contam com exemplos na família e são filhos de jogadores consagrados, casos de Felipe Melo, Felipe Maestro, Fernandão e outros.

Veja os filhos de jogadores na Copinha 2024

Davi Melo - Fluminense

Felipe Melo já treinou ao lado de Davi Melo, seu filho, nos profissionais do Fluminense
Felipe Melo já treinou ao lado de Davi Melo, seu filho, nos profissionais do Fluminense Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC
Já apelidado de 'Pitbullzinho', o filho do zagueiro Felipe Melo está no elenco do Fluminense na Copinha e, inclusive, já fez sua estreia, diante do São Raimundo-RR, na tarde desta quarta-feira (3).
Davi Melo, que é volante, tal qual o pai durante grande parte da carreira, começou a partida no banco e entrou aos 38 minutos do segundo tempo, na vitória do Flu por 3 a 0, no grupo 13.

Enzo - Internacional

Enzo Bizzotto é filho de Fernandão, ídolo do Internacional
Enzo Bizzotto é filho de Fernandão, ídolo do Internacional Crédito: Jota Finkler/Internacional
O torcedor do Inter que viu os 77 gols de Fernandão, campeão da Libertadores, Mundial, Recopa e Gauchão pelo Colorado, vê em Enzo um talento promissor.
O garoto, que está na base do Inter desde os 12 anos, disputa sua terceira Copinha e é um dos destaques do elenco.
Enzo já marcou gol na edição 2024: fez o sexto gol na goleada colorada por 6 a 0 sobre o Santa Cruz-SE. Ele já atuou como centroavante, como o pai, mas foi recuando e nesta quinta-feira (4) joga no meio, como segundo volante.
O jovem é tratado com carinho pelo Inter, que vê futuro no garoto e evita comparações com o pai, que podem servir como pressão.

João Miranda - São Paulo

João Miranda ao lado do pai, o ex-zagueiro e ídolo do São Paulo Miranda
João Miranda ao lado do pai, o ex-zagueiro e ídolo do São Paulo Miranda Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Miranda, zagueiro, São Paulo. Não é coincidência: João Miranda é filho do zagueiro ídolo do Morumbi e faz parte do elenco do Tricolor para a Copinha 2024.
João assinou seu primeiro contrato profissional em novembro de 2023 e integra o grupo sub-20 na competição.
Em 2021, o jovem treinou com o elenco profissional do São Paulo e, consequentemente, com o pai, pela primeira vez.

Lucas Loureiro - Bangu

Lucas Loureiro é filho do meia Felipe 'Maestro', ex-Vasco e Flamengo
Lucas Loureiro é filho do meia Felipe 'Maestro', ex-Vasco e Flamengo Crédito: Allan Pereira/ Bangu A.C
Felipe Maestro é mais um ídolo do futebol que pode acompanhar o filho seguindo seus passos na Copinha.
Lucas Loureiro, de 17 anos, atua como volante e meia e faz parte do elenco do Bangu em 2024.

Lucas Rabello - Bangu

Lucas Rabello é filho de Souza 'Caveirão', ex-atacante do Flamengo
Lucas Rabello é filho de Souza 'Caveirão', ex-atacante do Flamengo Crédito: Allan Pereira/ Bangu A.C
Outro Lucas, também no Bangu. Lucas Rabello é filho do ex-atacante Souza 'Caveirão', que passou por clubes como Flamengo, Bahia e Corinthians.
A fisionomia é inconfundível: o jovem tem 1,82m e é centroavante, assim como o pai.

Enzo Vagner - Sport

Enzo Vagner é filho de Vagner Love
Enzo Vagner é filho de Vagner Love Crédito: Reprodução/SCR
Enzo Vagner vai disputar a Copinha com a camisa do Sport e é filho do atacante Vagner Love, de 39 anos.
O jovem, que também é atacante, assinou o primeiro contrato profissional com o Leão em 2023 faz parte do elenco sub-20.
Love, o pai, deixou o Sport no final da última temporada e vai defender as cores -curiosamente, as mesmas do Sport- do Atlético-GO em 2024.
Enzo é um dos destaques da equipe, ao lado do lateral direito Pedro Lima, que esteve no Mundial Sub-17 com a seleção brasileira em novembro do ano passado.

Philipe Gabriel - Vasco

Phillipe Gabriel ficou marcado por ter feito um gol de cabeça nos últimos momentos de uma final contra o Flamengo no Sub-17
Phillipe Gabriel ficou marcado por ter feito um gol de cabeça nos últimos momentos de uma final contra o Flamengo no Sub-17 Crédito: Matheus Lima/Vasco
Philipe Gabriel, 17, é o goleiro do Vasco na Copinha em 2024. O jovem é filho do ex-zagueiro Luiz Alberto, que passou por Flamengo, Santos e Fluminense.
Com 1,96m, o garoto fugiu da zaga, posição do pai, e acabou ganhando destaque como goleiro. Ele está no Vasco desde os 11 anos.

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