Filhos de ex-jogadores tentam a sorte na Copa São Paulo de Futebol

Filhos de Felipe Melo e Miranda estão disputando a Copa SP em 2024 Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC e Rubens Chiri / saopaulofc.net

A Copa São Paulo de Futebol Júnior está recheada de jovens talentos tentando vingar no futebol profissional. Entre eles, alguns contam com exemplos na família e são filhos de jogadores consagrados, casos de Felipe Melo, Felipe Maestro, Fernandão e outros.

Veja os filhos de jogadores na Copinha 2024

Davi Melo - Fluminense

Felipe Melo já treinou ao lado de Davi Melo, seu filho, nos profissionais do Fluminense Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC

Já apelidado de 'Pitbullzinho', o filho do zagueiro Felipe Melo está no elenco do Fluminense na Copinha e, inclusive, já fez sua estreia, diante do São Raimundo-RR, na tarde desta quarta-feira (3).

Davi Melo, que é volante, tal qual o pai durante grande parte da carreira, começou a partida no banco e entrou aos 38 minutos do segundo tempo, na vitória do Flu por 3 a 0, no grupo 13.

Enzo - Internacional

Enzo Bizzotto é filho de Fernandão, ídolo do Internacional Crédito: Jota Finkler/Internacional

O torcedor do Inter que viu os 77 gols de Fernandão, campeão da Libertadores, Mundial, Recopa e Gauchão pelo Colorado, vê em Enzo um talento promissor.

O garoto, que está na base do Inter desde os 12 anos, disputa sua terceira Copinha e é um dos destaques do elenco.

Enzo já marcou gol na edição 2024: fez o sexto gol na goleada colorada por 6 a 0 sobre o Santa Cruz-SE. Ele já atuou como centroavante, como o pai, mas foi recuando e nesta quinta-feira (4) joga no meio, como segundo volante.

O jovem é tratado com carinho pelo Inter, que vê futuro no garoto e evita comparações com o pai, que podem servir como pressão.

João Miranda - São Paulo

João Miranda ao lado do pai, o ex-zagueiro e ídolo do São Paulo Miranda Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Miranda, zagueiro, São Paulo. Não é coincidência: João Miranda é filho do zagueiro ídolo do Morumbi e faz parte do elenco do Tricolor para a Copinha 2024.

João assinou seu primeiro contrato profissional em novembro de 2023 e integra o grupo sub-20 na competição.

Em 2021, o jovem treinou com o elenco profissional do São Paulo e, consequentemente, com o pai, pela primeira vez.

Lucas Loureiro - Bangu

Lucas Loureiro é filho do meia Felipe 'Maestro', ex-Vasco e Flamengo Crédito: Allan Pereira/ Bangu A.C

Felipe Maestro é mais um ídolo do futebol que pode acompanhar o filho seguindo seus passos na Copinha.

Lucas Loureiro, de 17 anos, atua como volante e meia e faz parte do elenco do Bangu em 2024.

Lucas Rabello - Bangu

Lucas Rabello é filho de Souza 'Caveirão', ex-atacante do Flamengo Crédito: Allan Pereira/ Bangu A.C

Outro Lucas, também no Bangu. Lucas Rabello é filho do ex-atacante Souza 'Caveirão', que passou por clubes como Flamengo, Bahia e Corinthians.

A fisionomia é inconfundível: o jovem tem 1,82m e é centroavante, assim como o pai.

Enzo Vagner - Sport

Enzo Vagner é filho de Vagner Love Crédito: Reprodução/SCR

Enzo Vagner vai disputar a Copinha com a camisa do Sport e é filho do atacante Vagner Love, de 39 anos.

O jovem, que também é atacante, assinou o primeiro contrato profissional com o Leão em 2023 faz parte do elenco sub-20.

Love, o pai, deixou o Sport no final da última temporada e vai defender as cores -curiosamente, as mesmas do Sport- do Atlético-GO em 2024.

Enzo é um dos destaques da equipe, ao lado do lateral direito Pedro Lima, que esteve no Mundial Sub-17 com a seleção brasileira em novembro do ano passado.

Philipe Gabriel - Vasco

Phillipe Gabriel ficou marcado por ter feito um gol de cabeça nos últimos momentos de uma final contra o Flamengo no Sub-17 Crédito: Matheus Lima/Vasco

Philipe Gabriel, 17, é o goleiro do Vasco na Copinha em 2024. O jovem é filho do ex-zagueiro Luiz Alberto, que passou por Flamengo, Santos e Fluminense.