FIFA anuncia que 2,45 milhões de ingressos já foram vendidos para a Copa

A cobiçada Taça da Copa do Mundo Crédito: KurtSchorrer/Divulgação/Fifa

Copa do Mundo de 2022, no Qatar, que acontecerá entre 20 de novembro e 18 de dezembro. De acordo com a entidade máxima do futebol, 2,45 milhões de bilhetes já foram adquiridos. FIFA divulgou nesta quinta-feira (18) uma nova parcial de ingressos vendidos para a, no Qatar, que acontecerá entre 20 de novembro e 18 de dezembro. De acordo com a entidade máxima do futebol, 2,45 milhões de bilhetes já foram adquiridos.

A parcial teve um aumento de 50 mil ingressos vendidos em relação ao último anúncio feito pela organização, na semana passada, quando faltavam 100 dias para o evento e tinham sido comercializadas 2,4 milhões de entradas.

As vendas estão paralisadas desde a última terça-feira (16), quando a etapa de comercialização aberta em 5 de julho foi encerrada. Camarões x Brasil, Brasil x Sérvia, Portugal x Uruguai, Costa Rica x Alemanha e Austrália x Dinamarca foram os jogos que mais tiveram ingressos comercializados nessa fase.

Segundo a Fifa, os países que mais tiveram torcedores comprando entradas foram Catar, Estados Unidos, Inglaterra, Arábia Saudita, México, Emirados Árabes, França, Argentina, Brasil e Alemanha, nesta ordem. Em setembro, a entidade divulgará a nova etapa de vendas.