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Vai lotar

FIFA anuncia que 2,45 milhões de ingressos já foram vendidos para a Copa

Brasil está entre os dez países que mais compraram ingressos para o torneio, além de ser a Seleção que lidera o número de entradas para os jogos contra Camarões e Sérvia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 ago 2022 às 12:01

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 12:01

Fifa informa regras para o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo
A cobiçada Taça da Copa do Mundo Crédito: KurtSchorrer/Divulgação/Fifa
FIFA divulgou nesta quinta-feira (18) uma nova parcial de ingressos vendidos para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, que acontecerá entre 20 de novembro e 18 de dezembro. De acordo com a entidade máxima do futebol, 2,45 milhões de bilhetes já foram adquiridos.
A parcial teve um aumento de 50 mil ingressos vendidos em relação ao último anúncio feito pela organização, na semana passada, quando faltavam 100 dias para o evento e tinham sido comercializadas 2,4 milhões de entradas.
As vendas estão paralisadas desde a última terça-feira (16), quando a etapa de comercialização aberta em 5 de julho foi encerrada. Camarões x Brasil, Brasil x Sérvia, Portugal x Uruguai, Costa Rica x Alemanha e Austrália x Dinamarca foram os jogos que mais tiveram ingressos comercializados nessa fase.
Segundo a Fifa, os países que mais tiveram torcedores comprando entradas foram Catar, Estados Unidos, Inglaterra, Arábia Saudita, México, Emirados Árabes, França, Argentina, Brasil e Alemanha, nesta ordem. Em setembro, a entidade divulgará a nova etapa de vendas.
A partida de abertura da Copa do Mundo colocará frente a frente Qatar e Equador. O duelo acontecerá no Estádio Al Bayt, às 13h (de Brasília), no dia 20 de novembro. O Brasil estreia somente no dia 24, contra a Sérvia, às 16h.

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