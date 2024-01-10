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Punido

Ex-jogador holandês é suspenso em nível mundial por mensagens de teor sexual

Marc Overmars tem passagens por Barcelona e Arsenal, seleção da Holanda e também foi diretor esportivo do Ajax de 2012 a 2022
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jan 2024 às 16:28

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 16:28

Marc Overmars enviou mensagens de cunho sexual para funcionárias do Ajax
Marc Overmars enviou mensagens de cunho sexual para funcionárias do Ajax Crédito: Denis Balibouse/Reuters/Folhapress
Com passagens por Barcelona e Arsenal, o ex-jogador holandês Marc Overmars sofreu uma suspensão em âmbito mundial nesta quarta-feira. O ex-meio-campista da seleção da Holanda foi punido por ter enviado mensagens de teor sexual a funcionárias do Ajax, clube onde atuou como diretor esportivo entre 2012 e 2022.
Overmars, de 50 anos, já havia sido punido internamente pela Federação de Futebol da Holanda, no ano passado. Nesta quarta, a entidade ampliou a suspensão para nível global pelo período de um ano. "Temos o dever de denunciar esta sanção ao comitê disciplinar da Fifa, que decidiu assumir a suspensão a partir de 16 de novembro de 2023", informou a federação.
Em fevereiro de 2022, Overmars pediu demissão no Ajax e admitiu ter adotado "comportamento inadequado" no clube de Amsterdã. O ex-jogador enviou mensagens e fotografias de cunho sexual para diversas mulheres que trabalhavam no clube.
No ano passado, um tribunal independente suspendeu Overmars por dois anos de qualquer atividade ligada ao futebol. Em seguida, a federação holandesa pediu a Fifa que a punição ganhasse âmbito mundial. Isso porque o ex-jogador foi contratado ainda em 2022 para atuar como diretor técnico do time belga Royal Antuérpia.
O jogador, que ainda poderá apelar a Fifa contra a decisão, não se manifestou publicamente, assim como o clube belga, que pode vir a demitir o dirigente nos próximos dias.
Overmars foi considerado um dos melhores jogadores de sua geração. Na década de 90, brilhou com as camisas do Ajax e do Arsenal. No início dos anos 2000, reforçou o Barcelona. No currículo, ele tem títulos da Liga dos Campeões, do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra. Pela seleção holandesa, esteve nas Copas do Mundo de 1994 e 1998.

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