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De La Cruz chega ao Rio e quer fazer história no Fla: 'Novo projeto de vida'

Uruguaio de 26 anos é o grande reforço do Rubro-Negro para a temporada de 2024
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jan 2024 às 18:36

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 18:36

De La Cruz chegou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (9)
De La Cruz chegou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (9) Crédito: Paula Reis / CRF
A grande contratação do Flamengo para a temporada 2024 já está no Rio de Janeiro. O uruguaio Nicolás De La Cruz desembarcou na tarde desta terça-feira e foi recebido com festa pela torcida.
Destaque do River Plate nos últimos anos, o meia afirmou que o Flamengo foi a opção entre muitas ofertas apresentadas. "Tinha outras propostas, mas decidimos chegar aqui com a família para um novo projeto de vida no Brasil. Vai ser muito importante passar por uma equipe tão grande como o Flamengo", comentou o jogador em entrevista à FLA TV, canal oficial do clube.
A escolha pelo time da Gávea teve a participação direta de dois compatriotas que já estão a serviço do clube carioca. O meia De Arrascaeta e o lateral Varella foram peças importantes para a vinda de De La Cruz.
"Falei com eles. Na conversa, falaram tudo do clube. Creio que foi o pontapé final para tomar a decisão de vir. Estou muito contente e com muita gana de jogar, conhecer as pessoas, encontrar o corpo técnico e os companheiros", disse De La Cruz.
Na chegada, o reforço flamenguista foi presenteado com a camisa 12 para homenagear a torcida. A numeração, no entanto, ainda não foi definida. Com a saída de Everton Ribeiro, o número sete está vago. O jogador se integra ao elenco já nesta quarta-feira no CT do Ninho do Urubu para dar início à pré-temporada.

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