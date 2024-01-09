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Honrado, mas não

Filipe Luís recusa convite da CBF para ser coordenador da seleção brasileira

O jogador encerrou a carreira no ano passado e sempre deixou claro seu intuito em se tornar treinador. Ele inclusive está realizando todos os cursos da CBF Academy para tirar as licenças necessárias
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jan 2024 às 21:09

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 21:09

Preferido de Ednaldo Rodrigues para ser o novo coordenador técnico da seleção brasileira, o ex-lateral Filipe Luís não deverá assumir o cargo. Apesar de se dizer "extremamente honrado", ele recusou o convite feito pela CBF, segundo informação do GE. A CBF não se manifestou.
Filipe Luís, lateral do Flamengo
Filipe Luís, ex-lateral do Flamengo, recuou o convite da CBF para o cargo de coordenador da seleção Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O jogador encerrou a carreira no ano passado e sempre deixou claro seu intuito em se tornar treinador. Ele inclusive está realizando todos os cursos da CBF Academy para tirar as licenças necessárias para comandar equipes profissionais - no ano passado, Filipe Luís concluiu a Licença B, tornando-se apto a treinar equipes de base.
Ednaldo gostaria de contar com o ex-jogador porque ele reúne duas características que o presidente da CBF está buscando para o cargo de coordenador da seleção. Uma delas é ser um "boleiro", com vivência de vestiário e de seleção. A outra é o bom entrosamento com o escolhido para ser o treinador da equipe principal, Dorival Júnior.
A recusa de Filipe Luís pode atrapalhar os planos de Ednaldo de apresentar a nova comissão técnica da seleção no meio da semana. A CBF ainda não confirmou nenhuma data, mas a ideia inicial era apresentar Dorival Júnior e o coordenador de seleções na quarta-feira.
A CBF ainda não oficializou o nome do ex-treinador do São Paulo, mas Dorival Júnior já se desligou do clube paulista. No domingo, o clube do Morumbi publicou em suas redes sociais que o técnico estava deixando o clube para assumir a seleção brasileira.

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