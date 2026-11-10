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Vem mudança?

Endrick vislumbra mais tempo em campo e admite possibilidade de deixar Real Madrid

Atacante falou sobre as suas expectativas no gigante espanhol durante entrevista coletiva

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 12:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 nov 2026 às 12:39
O nome Endrick está na lista dos nomes mais populares para novos nascimentos no Brasil
O nome Endrick está na lista dos nomes mais populares para novos nascimentos no Brasil REUTERS/Violeta Santos Moura/Folhapress

Nos planos do técnico José Mourinho para a temporada europeia do Real Madrid, o atacante Endrick falou sobre as suas expectativas no gigante espanhol durante entrevista coletiva concedida nesta terça-feira em Singapura, onde a seleção brasileira se encontra para os jogos da Data Fifa do mês de novembro.


Na conversa com os jornalistas, ele destacou o bom relacionamento com o treinador português, mas foi sincero ao comentar sobre as chances de ser titular em um ataque que conta com jogadores do nível de Mbappé. Disposto a ganhar mais minutos em campo para mostrar o seu futebol, ele deixou o seu futuro em aberto.


"Não sei o que vai acontecer e janeiro. Só peço que seja o melhor para a minha carreira. Acontecerá o que tiver de acontecer. Vou continuar com os pés no chão para poder fazer o meu melhor em campo", declarou o atacante revelado pelo Palmeiras.


Aos 20 anos e com uma Copa do Mundo no currículo, o atleta tem a ambição de poder mostrar o seu potencial. Emprestado pelo Real ao Olympique de Lyon na última janela de transferências de inverno, ele aproveitou a oportunidade. Nas 21 vezes que entrou em campo, o atacante marcou oito gols e deu oito assistências.


"Ainda não preciso sair voando, me jogar de um precipício. Tenho apenas 20 anos e verei o que acontece. Só quero jogar, ser feliz, ajudar meus companheiros, marcar gols e dar assistências, como consegui fazer no Lyon - o que foi uma das melhores coisas que já me aconteceram na vida", comentou.


Sobre o seu momento, o atacante valoriza o fato de estar no elenco de uma das melhores equipes do mundo, mas destacou o desejo de cumprir o seu objetivo. "Madri é uma cidade maravilhosa, Kyllian Mbappé é um dos melhores jogadores do mdundo, mas sempre farei o possível para impulsionar minha carreira", afirmou.


Sobre Mourinho, o jogador foi só elogios. "É uma pessoa em quem confio muito. Todos os dias ele vem falar comigo e pergunta como estou, não só sobre futebol, mas sobre minha vida pessoal. É um dos primeiros treinadores que se aproxima, conversa comigo e me faz sentir muito bem-vindo. Valorizo isso", disse.


A seleção brasileira do técnico italiano Carlo Ancelotti segue trabalhando para os dois jogos da Data Fifa, entra em campo no próximo sábado, em Singapura para enfrentar o Japão. O confronto está marcado para as 7h15 (horário de Brasília).

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