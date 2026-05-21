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Futebol internacional

Endrick, Estêvão, Rayan e mais 4 brasileiros são indicados ao Golden Boy

Premiação condecora o melhor jogador sub-21 que atua futebol europeu

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 17:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 mai 2026 às 17:49
Endrick e Estevão
Gabriel Machado/AGIF
 Os brasileiros Endrick, Estêvão, Kauã Elias, Rayan, Souza, Vitor Reis, William Gomes estão entre os cem candidatos ao Golden Boy 2026, prêmio do jornal italiano Tuttosport para o melhor jogador sub-21 que atua futebol europeu. Endrick e Rayan são os brasileiros citados na lista que estarão na Copa do Mundo, enquanto Estêvão era cotado para estar no time de Carlo Ancelotti, mas se lesionou e acabou fora do Mundial.
Entre eles, Endrick e Estêvão já haviam sido indicados, mas não faturaram o prêmio. O atacante do Chelsea foi o único brasileiro entre os 20 finalistas no ano passado. O Brasil é o quarto país com mais representantes, empatado com Holanda e Alemanha. A França lidera a relação, com 13 jogadores, seguida por Inglaterra (10) e Espanha (8).
Lamine Yamal (Barcelona), Zaïre-Emery (PSG), Cubarsí (Barcelona), Diomande (RB Leipzig) também estão entre os indicados. Yamal, inclusive, levou o prêmio em 2024. O último vencedor foi Desiré Doué (PSG), que está fora da lista este ano. Pelo regulamento, um mesmo atleta não pode vencer em dois anos consecutivos
Rayan, Bournemouth
Reprodução/ Instagram – @afcb

Brasileiros na disputa pelo Golden Boy:


Endrick - Lyon
Estêvão - Chelsea
Kauã Elias - Shakhtar Donetsk
Rayan - Bournemouth
Souza - Tottenham
William Gomes - Porto
Vitor Reis - Girona

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