Endrick, Estêvão, Rayan e mais 4 brasileiros são indicados ao Golden Boy

Os brasileiros Endrick, Estêvão, Kauã Elias, Rayan, Souza, Vitor Reis, William Gomes estão entre os cem candidatos ao Golden Boy 2026, prêmio do jornal italiano Tuttosport para o melhor jogador sub-21 que atua futebol europeu. Endrick e Rayan são os brasileiros citados na lista que estarão na Copa do Mundo, enquanto Estêvão era cotado para estar no time de Carlo Ancelotti, mas se lesionou e acabou fora do Mundial.
Entre eles, Endrick e Estêvão já haviam sido indicados, mas não faturaram o prêmio. O atacante do Chelsea foi o único brasileiro entre os 20 finalistas no ano passado. O Brasil é o quarto país com mais representantes, empatado com Holanda e Alemanha. A França lidera a relação, com 13 jogadores, seguida por Inglaterra (10) e Espanha (8).
Lamine Yamal (Barcelona), Zaïre-Emery (PSG), Cubarsí (Barcelona), Diomande (RB Leipzig) também estão entre os indicados. Yamal, inclusive, levou o prêmio em 2024. O último vencedor foi Desiré Doué (PSG), que está fora da lista este ano. Pelo regulamento, um mesmo atleta não pode vencer em dois anos consecutivos
Brasileiros na disputa pelo Golden Boy:
Endrick - Lyon
Estêvão - Chelsea
Kauã Elias - Shakhtar Donetsk
Rayan - Bournemouth
Souza - Tottenham
William Gomes - Porto
Vitor Reis - Girona