Endrick, Estêvão, Rayan e mais 4 brasileiros são indicados ao Golden Boy

Gabriel Machado/AGIF

Os brasileiros Endrick, Estêvão, Kauã Elias, Rayan, Souza, Vitor Reis, William Gomes estão entre os cem candidatos ao Golden Boy 2026, prêmio do jornal italiano Tuttosport para o melhor jogador sub-21 que atua futebol europeu. Endrick e Rayan são os brasileiros citados na lista que estarão na Copa do Mundo, enquanto Estêvão era cotado para estar no time de Carlo Ancelotti, mas se lesionou e acabou fora do Mundial.

Entre eles, Endrick e Estêvão já haviam sido indicados, mas não faturaram o prêmio. O atacante do Chelsea foi o único brasileiro entre os 20 finalistas no ano passado. O Brasil é o quarto país com mais representantes, empatado com Holanda e Alemanha. A França lidera a relação, com 13 jogadores, seguida por Inglaterra (10) e Espanha (8).

Lamine Yamal (Barcelona), Zaïre-Emery (PSG), Cubarsí (Barcelona), Diomande (RB Leipzig) também estão entre os indicados. Yamal, inclusive, levou o prêmio em 2024. O último vencedor foi Desiré Doué (PSG), que está fora da lista este ano. Pelo regulamento, um mesmo atleta não pode vencer em dois anos consecutivos

Reprodução/ Instagram – @afcb

Brasileiros na disputa pelo Golden Boy:





Endrick - Lyon

Estêvão - Chelsea

Kauã Elias - Shakhtar Donetsk

Rayan - Bournemouth

Souza - Tottenham

William Gomes - Porto