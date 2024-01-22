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Atitude bacana

Endrick doa R$ 1 mil para engraxate em aeroporto do RJ

Michel, que trabalha no Aeroporto Santos Dumont, foi ajudado pelo jogador após contar a sua história de vida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jan 2024 às 16:59

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 16:59

Michel foi ajudado por Endrick, atacante da Seleção Brasileira Pré-Olímpica
Michel foi ajudado por Endrick, atacante da Seleção Brasileira Pré-Olímpica Crédito: Arquivo Pessoal
O atacante Endrick, do Palmeiras e da seleção brasileira, doou R$ 1 mil para o engraxate Michel, que trabalha no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O jogador se prepara para a disputa do Pré-Olímpico.
"A gente estava no Aeroporto para viajar para o Pré-Olímpico, e o Michel chegou com toda humildade para engraxar meu sapato, mas eu estava de tênis. Mesmo assim, parei para conversar e ele contou muito sobre a história de vida dele, da família, das filhas pequenas que ele tem e do quanto ele luta para ganhar o pão de cada dia. Deus tocou meu coração e eu pude ajudá-lo com algo, que é o que devemos fazer sempre, olhar para o próximo", disse Endrick.
Michel aproveitou o encontro e pediu para tirar uma foto com o atacante. O engraxate ainda rasgou elogios ao jovem do Palmeiras.
"[Endrick] é uma pessoa sensacional. Não é pela quantia, é porque o menino é super simpático", disse Michel ao perfil Embaixada.

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