Egito empata com Irã e crava vaga inédita para segunda fase da Copa

(UOL/FOLHAPRESS) - Egito e Irã empataram por 1 a 1, em Seattle, em um jogo agitado até o fim pela última rodada do grupo G da Copa do Mundo. Com o resultado, os egípcios se garantiram no mata-mata pela primeira vez na história, enquanto os iranianos secarão seus rivais para tentarem avançar como um dos melhores terceiros colocados.









Os gols da partida foram marcados logo no início. Aos 4 minutos, Mahmoud Saber abriu o placar para o Egito, mas Rezaeian demorou 9 minutos para empatar para o Irã. Nesse meio tempo, Taremi ainda sofreu um pênalti para os iranianos, mas parou no goleiro Shoubir.

Já nos acréscimos, o Irã chegou a balançar as redes e roubar o 2º lugar dos egípcios, mas o tento foi anulado por impedimento milimétrico. O zagueiro Khalilzadeh, que marcou o gol, estava em posição irregular. Antes do fim do jogo, os iranianos ainda pararam no travessão.





Com o empate, o Egito avança ao mata-mata da Copa do Mundo pela primeira vez na história. Com 5 pontos, os egípcios igualaram a pontuação da líder Bélgica, mas ficaram atrás pelo saldo de gols  3 contra 2. A primeira classificação veio no quarto Mundial que o Egito disputa.





O Egito já conhece seu rival da 2ª fase. Na próxima sexta-feira (3), os egípcios vão em busca de avançar às oitavas contra a Austrália, que passou como 2º colocada do grupo D. Já o Irã ficou no 3º lugar do grupo G e ainda sonha com a classificação inédita.





No momento, os iranianos estariam avançando como uma das 8 melhores terceiras colocadas. Para garantir sua vaga, o Irã torcerá contra Croácia, Argélia e RD Congo, que jogam neste sábado.





O jogo





A partida começou pegando fogo, com dois gols e um pênalti perdido em apenas 13 minutos. Logo aos 4, Ziko recebeu pelo alto e ajeitou de peito para Mohamed Salah, que bateu travado  o goleiro Beiranvand saiu do gol e espalmou para o meio da área, mas Mahmoud Saber pegou de primeira e superou três zagueiros em cima da linha para abrir o placar para o Egito.





O Irã respondeu 4 minutos depois: Taremi pressionou a saída do zagueiro Abdelmonem, que o acertou dentro da área e cometeu o pênalti. Na cobrança, o próprio Taremi bateu no canto direito e parou em Shoubir. Mas o Irã seguiu em cima e conseguiu empatar aos 13  após ótima defesa de Shoubir, Rezaeian pegou o rebote e, quase sem ângulo, mandou para as redes.





Depois de um início eletrizante, a partida deu uma acalmada até a pausa para hidratação, com apenas um chute de Hany que desviou na defesa e foi para fora. Após a pausa, o Irã ainda teve mais três chances: na primeira, Trezeguet emendou de fora da área em cima do goleiro. Depois, Rezaeian teve liberdade de fora da área, mas pegou muito mal e isolou. Já nos acréscimos, o zagueiro Khalilzadeh viu Shoubir errar na saída do gol, mas cabeceou para fora.





A etapa final começou novamente com boas oportunidades, mas esfriou ao longo do tempo. O Egito ficava mais com a bola, mas errava no passe final. Na melhor chance, Trezeguet recebeu de Salah e bateu de primeira, mas não pegou com tanta força e parou em Beiranvand.





Depois, Mahmoud tentou, mas Khalilzadeh se jogou na frente da bola para desviar. Na reta final, o Irã teve uma bola na trave com Taremi e até chegou a balançar as redes com Khalilzadeh. No entanto, o VAR anulou o gol por impedimento do zagueiro. Antes do fim, o Irã ainda colocou outra bola na trave do Egito.





EGITO

Shoubir; Hany, Rabia, Abdelmonem (Ibrahim) e Fatouh; Saber (Attia) e Lashin; Mostafa Ziko (Abdelkarim), Mohamed Salah (Zizo) e Ashour (Mahmoud); Trezeguet. T.: Hossam Hassan.





IRÃ

Beiranvand; Ramin Rezaeian, Kanani (Hardani), Khalilzadeh, Ali Nemati e Mohammadi; Ghoddos (Moghanloo), Mohammad Ghorbani e Ezatolahi; Mehdi Taremi e Mohebbi (Jahanbakhsh). T.: Amir Ghalenoei.





Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Gols: Mahmoud Saber (4'/1ºT) (EGI); Ramin Rezaeian (13'/1ºT) e Khalilzadeh (47'/2ºT) (IRN)

Cartões amarelos: Ibrahim, Lashin e Mahmoud Saber (EGI); Ali Nemati, Khalilzadeh, Kanani e Ezatolahi (IRN)