É hoje! Brasil e Argentina se enfrentam no Maracanã pelas Eliminatórias

Brasil volta a enfrentar a Argentina depois da final da Copa América em 2021 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

É a hora da verdade. Brasil e Argentina se enfrentam na noite desta terça-feira (21), no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O principal clássico do futebol de seleções no mundo volta a acontecer no Rio de Janeiro depois da final da Copa América de 2021, onde os argentinos saíram vencedores por 1 a 0, com gol de Dí Maria.

A partida é válida pela 6° rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo e terá um componente emocional a mais. Além da grande rivalidade entre os países, o jogo pode ser a última oportunidade de acompanhar de perto o futebol de Lionel Messi no Brasil. Por isso, preparamos um resumo de tudo que você precisa saber sobre o duelo.

Como chegam

Brasil e Argentina estão em momentos opostos na competição Crédito: Staff Images / CBF e Instagram/Reprodução

Brasil e Argentina chegam em momentos distintos para a partida. A Seleção Brasileira vive uma crise interna por conta dos resultados recentes. Os brasileiros vêm de um empate contra a Venezuela em casa e derrotas para Uruguai e Colômbia fora de casa. Já os argentinos lideram as Eliminatórias e perderam apenas uma partida na competição até o momento.

Vingança pela Copa América

Comemoração da Argentina após vencer a Copa América no Maracanã Crédito: Divulgação/Copa América

A última Copa América disputada pela Seleção não carrega boas lembranças para o torcedor. A competição foi sediada em 2021 no Brasil, assim como a edição de 2019. A expectativa era de mais um título para a Seleção Canarinho, que era favorita. No entanto, a Argentina de Lionel Messi frustrou os planos brasileiros e venceu a final no Maracanã por 1 a 0, com gol de Dí Maria. Por isso, a partida de logo mais pode ser uma espécie de revanche para a Seleção Brasileira diante do maior rival.

Último jogo de Messi no Brasil

Torcedor que for ao estádio poderá acompanha a possível última partida de Messi no Brasil Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Messi já não é garoto. Tem 36 anos e caminha para os últimos momentos da sua carreira (e que carreira). Por isso, o torcedor que estiver presente no Maracanã para acompanhar a partida deve presenciar o último jogo do craque argentino em solo brasileiro, pelo menos pela seleção. Com um sistema de turno e returno, os dois times devem se enfrentar na Argentina no próximo confronto, e com isso só se enfrentariam no Brasil novamente nas próximas Eliminatórias. A única chance do atacante atuar por aqui de novo seria em caso de um amistoso, o que não deve acontecer antes da próxima Copa do Mundo.

Ingressos

Ingressos para a partida estão à venda desde a última terça-feira (14) Crédito: CBF/Divulgação

As entradas para a partida começaram a ser vendidas na última semana. Foram cerca de 69 mil entradas disponibilizadas para o público. Os valores variaram de R$ 100 a R$ 600 reais. A procura foi tão intensa, que praticamente todos os ingressos foram vendidos, restando apenas entradas para o setor Maracanã Mais, que custam R$ 2.600.

Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Carlos Augusto; André, Bruno Guimarães, Rodrygo; Raphinha, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Técnico: Fernando Diniz.

Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Carlos Augusto; André, Bruno Guimarães, Rodrygo; Raphinha, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Técnico: Fernando Diniz. Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Enzo Fernandéz, De Paul, Mac Allister; Messi, Dí Maria e Lautaro Martínez (Julián Álvarez). Técnico: Lionel Scaloni.

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