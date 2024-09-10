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Dorival Júnior garante Brasil na final da Copa do Mundo de 2026: 'Podem me cobrar'

O técnico da seleção brasileira garantiu que o Brasil disputará a final da Copa de 2026. A última vez que a amarelinha chegou à final foi em 2002, ano do pentacampeonato.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 set 2024 às 14:01

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 14:01

Dorival Júnior convocou três jogadores de times brasileiros na convocação para os últimos amistosos antes da Copa América
Dorival Júnior em entrevista coletiva pela Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF
No embalo da vitória sobre o Equador, Dorival Júnior está cada vez mais otimista com a seleção brasileira. Na noite de segunda-feira, o treinador garantiu que a equipe estará na final da Copa do Mundo de 2026. O Brasil é o quarto colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas e visita o Paraguai, nesta terça, às 21h30 (horário de Brasília), em Assunção.
"Eu não tenho dúvida disso (Brasil voltar a ser competitivo). Podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar", respondeu Dorival. A fala chama atenção já que a equipe é cobrada para apresentar um futebol vistoso, diferente do que foi na Copa América e até mesmo na vitória sobre o Equador, por 1 a 0, na sexta-feira passada. Dorival deu a garantia após ser comparado com Parreira, que também assumiu a seleção em meio a um ciclo de Copa do Mundo, entre 1991 e 1992, e foi campeão em 1994.
Antes do último jogo, o Brasil acumulou três derrotas seguidas, no que já é a pior campanha brasileira em Eliminatórias. Para Dorival, a equipe está em evolução, ainda que não "em qualidade de espetáculo". "Como equipe estamos encontrando caminho, estamos fortes na retomada de bola, na volta depois da perda da bola, quando o adversário troca dois ou três passes e esboça uma transição. Estamos mais agressivos nessa retomada. Como equipe acredito que tenhamos evoluído, faltam detalhes perto da área adversária, uma opção mais confiável, jogada individual que possa ter desequilíbrio, detalhes que são fundamentais e que talvez não tenha acontecido até esse momento", disse o treinador."
O Brasil entra na disputa da oitava rodada com dez pontos, em quarto lugar, enquanto o Paraguai é o sétimo, com seis. A liderança é da Argentina (18), seguida por Uruguai (14) e Colômbia (13). Os seis primeiros classificados garantem vaga no próximo Mundial e o sétimo disputa a repescagem.

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