Denílson afirma que Belo ainda não pagou a dívida com o ex-jogador

"Em relação as últimas notícias divulgadas sobre o caso com o Cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está", afirmou Denílson.

Em 1999, Denílson adquiriu os direitos do grupo de pagode Soweto, o qual Belo era um dos integrantes. Um ano depois, o cantor decidiu sair do grupo para tentar uma carreira solo, no entanto, não quis pagar a rescisão contratual para o ex-jogador. Em 2004, a Justiça definiu que o valor a ser pago era de R$388 mil, mas devido ao não pagamento, a quantia chegou a incríveis R$ 7 milhões.