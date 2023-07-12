Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Denílson afirma que Belo ainda não pagou a dívida com o ex-jogador
Ainda não acabou

Denílson afirma que Belo ainda não pagou a dívida com o ex-jogador

Um dia após a equipe do cantor afirmar que o embrolho havia sido resolvido, o atual comentarista da Band se pronunciou nas redes sociais negando o acerto

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2023 às 18:04
Belo possui dívida com Denílson por conta da saída do grupo Soweto, adquirido pelo ex-jogador em 1999
Belo possui dívida com Denílson por conta da saída do grupo Soweto, adquirido pelo ex-jogador em 1999 Crédito: Instagram/Reprodução e Ronaldo Silva/Photo Press/Folhapress
A equipe do cantor Belo confirmou nesta terça-feira (11) que a dívida que o artista tem com Denílson havia sido paga após mais de 20 anos de embrolho. No entanto, um dia após a afirmação, o ex-jogador se pronunciou nas redes sociais para desmentir a versão e afirmou que a situação ainda não foi resolvida. 
"Em relação as últimas notícias divulgadas sobre o caso com o Cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está", afirmou Denílson. 

Relembre o caso

Em 1999, Denílson adquiriu os direitos do grupo de pagode Soweto, o qual Belo era um dos integrantes. Um ano depois, o cantor decidiu sair do grupo para tentar uma carreira solo, no entanto, não quis pagar a rescisão contratual para o ex-jogador. Em 2004, a Justiça definiu que o valor a ser pago era de R$388 mil, mas devido ao não pagamento, a quantia chegou a incríveis R$ 7 milhões.

Veja Também

MP pede liberdade a flamenguista acusado de matar Gabriela Anelli

Fluminense anuncia retorno do zagueiro Marlon: "Tá em casa"

Denílson recebe pagamento de Belo e encerra briga judicial de mais de 20 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dividas Futebol Justiça Pagode
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados