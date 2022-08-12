Cristiane perde um dente em jogo do Santos e é zoada pela esposa

O Santos estreou com o pé direito no Paulistão feminino: venceu a Ferroviária por 4 a 0 na tarde desta quinta-feira (11), com gols de Cristiane, Ketlen, Jane e Brena.
Embora tenha sido o destaque da goleada com um tento e duas assistências, Cris Rozeira não teve muita sorte. A experiente atacante das Sereias da Vila perdeu um dente na partida e virou motivo de zoeira no Santos e até em casa, com a esposa Ana Paula.
"1 gol, 2 assistências, 1 dente perdido. A Mamãe Cris tá muito on!", brincou o perfil das Sereias da Vila.
A melhor resenha nas redes sociais, no entanto, foi entre Cris e Ana Paula. "E eu vou ser obrigada a passar meu aniversário de casamento com uma banguela", afirmou a advogada nas redes sociais. Elas se casaram em 15 de agosto de 2020.
Em seguida, jogadora publicou uma foto com a 'janelinha' e questionou os fãs: "Será que vai rolar divórcio?", brincou a atacante do Santos.