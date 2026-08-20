Copa Feminina 2027: veja o caminho do Brasil até a final no Maracanã

O estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será palco da grande final da Copa do Mundo Feminina Gilvan de Souza/Flamengo
A seleção feminina do Brasil abrirá a Copa do Mundo do ano que vem no dia 24 de junho, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (20), em evento na sede da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em Zurique, na Suíça.
Por ser o país-sede, o Brasil já está garantido no Grupo A do Mundial. Os adversários da seleção, no entanto, só serão definidos no sorteio dos grupos, marcado para dezembro deste ano, novamente na sede da Fifa.
Quando o Brasil joga na fase de grupos
- 24 de junho - Maracanã, no Rio de Janeiro
- 29 de junho - Neo Química Arena, em São Paulo
- 4 de julho - Mané Garrincha, em Brasília
Os horários das partidas ainda não foram divulgados pela Fifa.
O trajeto da seleção no mata-mata depende da posição em que o time terminar o Grupo A. Confira os dois cenários:
- 10 julho - Arena Castelão, em Fortaleza (oitavas de final),
- 16 julho - Mineirão, em Belo Horizonte (quartas) e
- 20 julho - Neo Quimica Arena, em São Paulo (semifinal).
Se a seleção feminina passar em segundo lugar no Grupo A, a caminhada do time terá a seguinte ordem:
- 11 julho - Mineirão (oitavas de final),
- 17 julho - Arena Castelão (quartas de final)
- 21 julho - Maracanã (semifinal)
A grande final do campeonato está marcada para 25 de julho, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
A Copa Feminina terá 64 jogos em oito municípios. A cidade que receberá mais partidas é São Paulo: dez, seguida por Rio e Fortaleza (nove), Belo Horizonte (oito), Brasília, Salvador, Porto Alegre e Recife (sete). O sorteio dos grupos será em dezembro deste ano, novamente na sede da Fifa.