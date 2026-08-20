CBL ganha reconhecimento internacional com campanha sobre valorização de terrenos

A Lotes CBL, loteadora capixaba, conquistou reconhecimento internacional no WINA Festival, premiação voltada à publicidade independente, com uma campanha que buscou transformar em algo concreto um dos principais desafios da venda de terrenos: mostrar ao consumidor o potencial de valorização de um investimento cujo resultado está no médio e longo prazo.
Criada pela agência Prósper Comunicação, a campanha “Land plot: Investment with a future” parte de uma provocação simples: Las Vegas, Dubai, Copacabana, Gold Coast e Singapura também começaram como terrenos. A estratégia utiliza imagens de áreas ainda não exploradas para mostrar que regiões hoje altamente valorizadas já foram, em algum momento, apenas lotes de terra.
A ideia surgiu depois de a CBL encerrar 2024 com crescimento superior a 85% nas vendas e iniciar 2025 buscando uma nova forma de comunicar o investimento em terrenos. Em vez de apresentar apenas atributos dos empreendimentos, a campanha ampliou a conversa para o potencial de transformação e valorização do território ao longo do tempo.
O projeto foi desenvolvido para diferentes formatos, incluindo digital, mídia OOH e mídia impressa, e reúne sete peças. A campanha foi publicada no Brasil em fevereiro de 2025 e agora ganha projeção internacional com o reconhecimento no WINA Festival, realizado em Miami e Santiago.
Para a CBL, o prêmio também coloca em evidência uma ideia desenvolvida no Espírito Santo e levada para uma premiação internacional. A campanha foi construída em parceria com a Prósper Comunicação, unindo a estratégia comercial da loteadora a uma abordagem criativa para comunicar o mercado de terrenos.
[Saúde e bem-estar]
Farmes estreia no calendário esportivo capixaba com corrida de rua em Vila Velha
A Farmes, maior rede de farmácias do Espírito Santo, entra no calendário de corridas de rua do Estado com a 1ª Corrida Farmes, marcada para 13 de setembro, em Vila Velha. A iniciativa celebra os 29 anos da marca e amplia a presença da empresa em uma agenda diretamente relacionada a saúde, bem-estar e qualidade de vida.
Com largada e chegada na Prainha, a prova terá um percurso que passa pelo Morro do Moreno e pela Praia da Costa, combinando esporte e paisagens conhecidas do litoral capixaba. A programação será dividida entre corrida de 7 km, caminhada de 3 km e Kids Run, buscando alcançar diferentes públicos.
A realização é uma parceria com a Resultado Final, empresa especializada na organização de corridas no Espírito Santo. Para a Farmes, a iniciativa também funciona como uma forma de levar o posicionamento da marca para uma experiência fora do ambiente tradicional das farmácias, aproximando saúde e atividade física.
“O propósito da corrida vai além da competição. A Corrida Farmes surge como um movimento que objetiva celebrar aquilo que temos de mais precioso: o bem-estar, a saúde e a energia da vida. Afinal, além de estarmos colocando o corpo em movimento e fortalecendo a mente, despertamos a vitalidade que habita em cada um de nós”, afirma o diretor Comercial do Grupo Farmes, Elder Marques.
A Terrafé aposta em experiência de marca para ampliar sua presença no mercado de cafés especiais. De hoje (20) a sábado (22), a empresa participa da Feira Coffees 2026, no estacionamento do Shopping Vitória, com uma programação que reúne degustação, torra ao vivo, duelo de baristas, campeonato de Aeropress e conteúdo sobre o futuro das cafeterias.
A estratégia é aproximar o consumidor de todo o universo que existe por trás da bebida. “Queremos justamente abrir essa caixa-preta e mostrar que o café especial pode ser uma experiência para todos, não apenas para quem já entende do assunto”, afirma o fundador da Terrafé, Raul Guizelini.
Entre os destaques estão a etapa de Vitória do Campeonato Brasileiro de Aeropress, a apresentação da segunda temporada da websérie “Além da Xícara”, que percorre produtores do Caparaó, e a palestra “Cafeteria do Futuro”, apresentada por Guizelini.
A presença na feira acontece em um momento de projeção nacional da marca, que foi a única representante do Espírito Santo no South America’s 100 Best Coffee Shops 2026 e também recebeu indicação para o The Best Coffee Shops Brazil 2026. A entrada na Feira Coffees é gratuita.
[Ativação]
Orvel Jetour marca presença no Hybrid Challenge da Track & Field Vix
O Grupo Orletti tem reforçado sua presença no calendário esportivo de Vitória ao participar dos eventos promovidos pela Track & Field Vix. Ao longo deste ano, o Grupo esteve presente em todas as ações realizadas pela empresa.
Neste sábado (22), durante a terceira edição do Hybrid Challenge, evento que reúne atletas e praticantes de atividades físicas, a Orvel Jetour contará com ativação exclusiva para receber os participantes. Além de conhecer de perto um dos modelos da marca, os atletas poderão ganhar uma caricatura personalizada, transformando a experiência em uma lembrança do evento.
A presença do carro da Jetour também será um dos destaques da ativação. A proposta é aproximar o público da marca e apresentar, de forma descontraída e interativa, os atributos dos veículos, em um ambiente que conversa diretamente com um público interessado em mobilidade, qualidade de vida e novas experiências.
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