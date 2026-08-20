CBL ganha reconhecimento internacional com campanha sobre valorização de terrenos

A Farmes, maior rede de farmácias do Espírito Santo, entra no calendário de corridas de rua do Estado com a 1ª Corrida Farmes, marcada para 13 de setembro, em Vila Velha. A iniciativa celebra os 29 anos da marca e amplia a presença da empresa em uma agenda diretamente relacionada a saúde, bem-estar e qualidade de vida.





Com largada e chegada na Prainha, a prova terá um percurso que passa pelo Morro do Moreno e pela Praia da Costa, combinando esporte e paisagens conhecidas do litoral capixaba. A programação será dividida entre corrida de 7 km, caminhada de 3 km e Kids Run, buscando alcançar diferentes públicos.





A realização é uma parceria com a Resultado Final, empresa especializada na organização de corridas no Espírito Santo. Para a Farmes, a iniciativa também funciona como uma forma de levar o posicionamento da marca para uma experiência fora do ambiente tradicional das farmácias, aproximando saúde e atividade física.





“O propósito da corrida vai além da competição. A Corrida Farmes surge como um movimento que objetiva celebrar aquilo que temos de mais precioso: o bem-estar, a saúde e a energia da vida. Afinal, além de estarmos colocando o corpo em movimento e fortalecendo a mente, despertamos a vitalidade que habita em cada um de nós”, afirma o diretor Comercial do Grupo Farmes, Elder Marques.