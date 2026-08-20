Copa Feminina 2027: vai ter feriado nos jogos do Brasil?

Nenhuma partida da Copa Feminina será disputada no Espírito Santo. Os jogos acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Porto Alegre e Recife.





Isso significa que a autorização para estados e municípios decretarem ponto facultativo — que a lei vincula aos dias com jogos no próprio território — não alcança o ES.





Restam dois caminhos para o capixaba folgar: um feriado nacional decretado pelo governo federal nos dias de jogo da seleção, ou uma decisão autônoma do governo estadual e das prefeituras, fora do escopo da lei.