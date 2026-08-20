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Copa Feminina 2027: vai ter feriado nos jogos do Brasil?

Lei sancionada em 2026 autoriza feriado nacional nos dias de jogo da seleção, mas a decisão depende de decreto. Veja o que muda para quem trabalha, para as escolas e no ES.

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 16:21

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

20 ago 2026 às 16:21

Com a definição das datas em que a seleção brasileira entra em campo na Copa do Mundo Feminina de 2027, uma dúvida ganhou força: quem trabalha vai ter folga nesses dias?

A resposta curta é que ainda não há feriado decretado. O que existe é uma lei que autoriza o governo federal a criar esses feriados — mas a decisão em si ainda não foi tomada.

Seleção feminina de futebol durante amistoso no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, em 2024 Rafael Ribeiro CBF

A Lei 15.421, de 2026, consolida os compromissos assumidos pelo Brasil para sediar o Mundial, que será disputado entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. É a primeira vez que um país da América do Sul recebe a competição.

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Copa Feminina 2027: veja o caminho do Brasil até a final no Maracanã

Além dos feriados, o texto estabelece regras para:


  • o comércio nas áreas dos eventos;
  • a publicidade e a exploração de marcas e imagens;
  • a concessão de vistos para trabalhadores estrangeiros;
  • a venda de ingressos;
  • a segurança pública;
  • o funcionamento de serviços durante a competição.

A lei distribui essa possibilidade em dois níveis. O governo federal poderá decretar feriado nacional nos dias em que a seleção brasileira entrar em campo. Já os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer feriados ou pontos facultativos nos dias em que houver jogos em seus territórios.

Em nenhum dos casos a medida é automática: depende de um ato do governo correspondente.

Feriado e ponto facultativo não são a mesma coisa

A distinção é o que define, na prática, se você trabalha ou não.

Feriado suspende as atividades de forma geral. Empresas privadas que funcionarem na data precisam observar as regras trabalhistas de pagamento ou compensação.

Ponto facultativo vale para a administração pública. Órgãos públicos podem suspender o expediente, mas a iniciativa privada não é obrigada a seguir — cada empresa decide.

E as escolas? 

Esse ponto já está definido e não depende de decreto. A lei determina que as redes de ensino público e privado adequem seus calendários para que as férias escolares do primeiro semestre de 2027 coincidam com o período do torneio — ou seja, entre o fim de junho e o fim de julho.

Na prática, quem tem filhos em idade escolar deve se planejar para um recesso alinhado à Copa.

O que muda no Espírito Santo

Nenhuma partida da Copa Feminina será disputada no Espírito Santo. Os jogos acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Porto Alegre e Recife.


Isso significa que a autorização para estados e municípios decretarem ponto facultativo — que a lei vincula aos dias com jogos no próprio território — não alcança o ES.


Restam dois caminhos para o capixaba folgar: um feriado nacional decretado pelo governo federal nos dias de jogo da seleção, ou uma decisão autônoma do governo estadual e das prefeituras, fora do escopo da lei.

Quando o Brasil joga

A seleção estreia em 24 de junho, no Maracanã, e disputa mais duas partidas na fase de grupos, em São Paulo e Brasília. [Veja todos os jogos do Brasil e o caminho até a final]

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