Espírito Santo conquista 24 medalhas no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo em Brasília

Entre eles está Davi Holtz, jovem que participou da experiência nacional levando consigo um dos principais símbolos do estado: a bandeira do Espírito Santo, em um registro que simbolizou o orgulho dos atletas em representar os capixabas na capital federal. Antes da competição, Davi já destacava a importância daquele momento para sua trajetória esportiva.





“É muito especial estar aqui representando o Espírito Santo em uma competição desse tamanho. A gente treina e se prepara muito para chegar a momentos como esse. Quero aproveitar cada luta, aprender o máximo possível e representar bem o nosso estado”, afirmou.





A participação dos atletas contou ainda com o trabalho dos treinadores Hugo Torres, Alysson Pimentel e Rodrigo Bueno, responsáveis por acompanhar o desenvolvimento dos competidores e a preparação para desafios de nível nacional.





Além da atuação na formação de atletas, Rodrigo Bueno é responsável pelo projeto Taekwondo Solidário, em Vitória, que atende gratuitamente cerca de 150 alunos. Para o treinador, a experiência de disputar uma competição nacional vai além dos resultados conquistados no tatame.





“Participar de um campeonato desse nível é uma oportunidade de crescimento para esses jovens. Eles enfrentam atletas de diferentes estados, ganham experiência e percebem que, com dedicação e trabalho, podem chegar cada vez mais longe. É isso que buscamos também no Taekwondo Solidário: mostrar que o esporte pode abrir caminhos e transformar perspectivas”, destaca Rodrigo Bueno.