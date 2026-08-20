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Artes Marciais

Espírito Santo conquista 24 medalhas no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo em Brasília

Delegação capixaba encerrou participação na competição nacional com sete ouros, quatro pratas e 13 bronzes

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2026 às 16:10
Campeonato de Taekwondo
Acervo Pessoal

 O Espírito Santo encerrou sua participação no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2026 com uma campanha de destaque nacional. A competição, realizada entre os dias 12 e 16 de agosto, em Brasília (DF), terminou no último domingo e rendeu aos atletas capixabas 24 medalhas: sete de ouro, quatro de prata e 13 de bronze. As conquistas atravessaram diferentes categorias, do infantil aos masters, evidenciando a presença do taekwondo capixaba em diferentes gerações da modalidade.


 No lugar mais alto do pódio, o Espírito Santo teve sete representantes. João Paulo Alves de Jesus, no Sub-21 masculino; Antonio José Barbosa de Oliveira, no Master 5 masculino; Pedro Paulo Francelino, no Master 8 masculino; Roberto de Oliveira Dantas, no Master 4 masculino; Pedro Henrique Rosario Zanett, no Adulto masculino; Lavinia Nunes Zambom, no Infantil (Sub-11) feminino; e Rogeria Ribeiro Campos Almeida, no Master 5 feminino, conquistaram medalhas de ouro.


 Entre os vice-campeões brasileiros, foram quatro pratas. Gabriele Stein Meireles ficou com a medalha no Sub-21 feminino; Hugo Henrique dos Santos Torres, no Master 1 masculino; João Paulo Alves de Jesus, no Adulto masculino; e Donato de Souza Alencar, no Master 4 masculino. João Paulo, portanto, encerrou a competição com duas medalhas, sendo ouro no Sub-21 e prata no Adulto.


 O Espírito Santo também somou 13 bronzes. Subiram ao pódio:


  • Mariah Bicalho Chamon Reis: Infantil (Sub-11) feminino

  • Isaac Akira Proux Bopp Correa: Cadete (Sub-14) masculino

  • Mateus Nascimento e Silva: Juvenil (Sub-17) masculino

  • Milla Gabrielly Reinoso Rocha: Juvenil (Sub-17) feminino

  • Luis Antonio de Mattos Silva: Master 3 masculino

  • Alan Cardoso Pimentel: Cadete (Sub-14) masculino

  • Luiz Miguel Gonçalves Pereira: Cadete (Sub-14) masculino

  • Ana Julia Cezine Oliveira: Cadete (Sub-14) feminino

  • Anna Julia Binda Gama: Juvenil (Sub-17) feminino

  • Lisa Maria Menezes Rozindo: Juvenil (Sub-17) feminino

  • Fabio Miguel da Silva Junior: Adulto masculino

  • Larissa Nunes de Brito Zambom: Adulto feminino

  • Paulo Ricardo Borsato Batista: Master 2 masculino


 A campanha em Brasília também colocou em evidência uma nova geração de atletas que vem construindo espaço no taekwondo do Espírito Santo. Entre os integrantes da delegação estiveram jovens como Alycia Pereira, Bryan Lopes, Alan Pimentel, Arthur Neves, Davi Holtz, Pedro Henrique Zanett, Ana Beatriz Baptista, Marco Túlio Rodrigues, Lívia Martins, Eduarda Mazzega, Lisa Maria Menezes, Ana Julia Gama e Pedro Amorim.


 Entre eles está Davi Holtz, jovem que participou da experiência nacional levando consigo um dos principais símbolos do estado: a bandeira do Espírito Santo, em um registro que simbolizou o orgulho dos atletas em representar os capixabas na capital federal. Antes da competição, Davi já destacava a importância daquele momento para sua trajetória esportiva.


 “É muito especial estar aqui representando o Espírito Santo em uma competição desse tamanho. A gente treina e se prepara muito para chegar a momentos como esse. Quero aproveitar cada luta, aprender o máximo possível e representar bem o nosso estado”, afirmou.


 A participação dos atletas contou ainda com o trabalho dos treinadores Hugo Torres, Alysson Pimentel e Rodrigo Bueno, responsáveis por acompanhar o desenvolvimento dos competidores e a preparação para desafios de nível nacional. 


 Além da atuação na formação de atletas, Rodrigo Bueno é responsável pelo projeto Taekwondo Solidário, em Vitória, que atende gratuitamente cerca de 150 alunos. Para o treinador, a experiência de disputar uma competição nacional vai além dos resultados conquistados no tatame.


 “Participar de um campeonato desse nível é uma oportunidade de crescimento para esses jovens. Eles enfrentam atletas de diferentes estados, ganham experiência e percebem que, com dedicação e trabalho, podem chegar cada vez mais longe. É isso que buscamos também no Taekwondo Solidário: mostrar que o esporte pode abrir caminhos e transformar perspectivas”, destaca Rodrigo Bueno.


 Alysson Pimentel também ressalta o potencial da geração que vem sendo formada no estado.  



“O Espírito Santo tem uma geração de jovens atletas muito dedicada e com grande potencial dentro do taekwondo. Estar aqui e vivenciar tudo isso mostra que existe um trabalho de formação sendo construído e, principalmente, dá a esses jovens experiência para seguir evoluindo e representando cada vez melhor o nosso estado”, afirmou.


Com 24 medalhas conquistadas em Brasília, a participação capixaba encerra o campeonato com resultados em diferentes faixas etárias e categorias. Mais do que os lugares no pódio, a competição proporcionou experiência nacional aos atletas e reforçou a presença do Espírito Santo no cenário brasileiro do taekwondo.


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