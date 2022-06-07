Copa do Brasil terá clássicos paulistas e Flamengo x Atlético-MG

As oitavas de final da Copa do Brasil serão um prato cheio para quem gosta de clássicos. O sorteio realizado pela CBF na tarde desta terça-feira (7) estabeleceu quatro confrontos do tipo, sendo dois paulistas: Corinthians x Santos e São Paulo x Palmeiras. Também tem duelo entre os dois últimos campeões brasileiros: Flamengo x Atlético-MG.
- CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL
- Corinthians x Santos
- São Paulo x Palmeiras
- Bahia x Athletico-PR
- Atlético-GO x Goiás
- Fortaleza x Ceará
- Fluminense x Cruzeiro
- América-MG x Botafogo
- Atlético-MG x Flamengo
- Os segundos times decidem em casa
O sorteio chamou a atenção justamente pelo número de clássicos: metade dos confrontos opõe rivais. Corinthians e Santos foi o primeiro duelo sorteado, seguido já por São Paulo x Palmeiras e pouco depois por Goiás x Atlético-GO e Fortaleza x Ceará. Tantos clássicos que o ex-atacante Bebeto, um dos responsáveis pelas bolinhas, não conseguia conter o riso. "Estou até preocupado", brincou.
Havia a chance de ainda mais clássicos nos últimos três confrontos, afinal restavam três mineiros e três cariocas no pote, mas desta vez as bolinhas definiram confrontos entre times de estados diferentes: Fluminense x Cruzeiro, América-MG x Botafogo e Flamengo x Atlético-MG.
A tendência é que os jogos de ida sejam em duas semanas, em 22 e 23 de junho, e os classificados para as quartas de final serão definidos três semanas depois, em 13 e 14 de julho. A ordem do mando de campo também será definida em sorteio, na tarde desta terça-feira. A competição não tem mais o critério de gols fora de casa.