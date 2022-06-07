Copa do Brasil terá clássicos paulistas e Flamengo x Atlético-MG

A cobiçada taça da Copa do Brasil Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

As oitavas de final da Copa do Brasil serão um prato cheio para quem gosta de clássicos. O sorteio realizado pela CBF na tarde desta terça-feira (7) estabeleceu quatro confrontos do tipo, sendo dois paulistas: Corinthians x Santos e São Paulo x Palmeiras. Também tem duelo entre os dois últimos campeões brasileiros: Flamengo x Atlético-MG.

CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL





Corinthians x Santos

São Paulo x Palmeiras

Bahia x Athletico-PR

Atlético-GO x Goiás

Fortaleza x Ceará

Fluminense x Cruzeiro

América-MG x Botafogo

Atlético-MG x Flamengo





Os segundos times decidem em casa

O sorteio chamou a atenção justamente pelo número de clássicos: metade dos confrontos opõe rivais. Corinthians e Santos foi o primeiro duelo sorteado, seguido já por São Paulo x Palmeiras e pouco depois por Goiás x Atlético-GO e Fortaleza x Ceará. Tantos clássicos que o ex-atacante Bebeto, um dos responsáveis pelas bolinhas, não conseguia conter o riso. "Estou até preocupado", brincou.

Havia a chance de ainda mais clássicos nos últimos três confrontos, afinal restavam três mineiros e três cariocas no pote, mas desta vez as bolinhas definiram confrontos entre times de estados diferentes: Fluminense x Cruzeiro, América-MG x Botafogo e Flamengo x Atlético-MG.