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Duelos Definidos

Copa do Brasil terá clássicos paulistas e Flamengo x Atlético-MG

A tendência é que os jogos de ida sejam em duas semanas, em 22 e 23 de junho, e os classificados para as quartas de final serão definidos três semanas depois, em 13 e 14 de julho

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 16:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jun 2022 às 16:10
A cobiçada taça da Copa do Brasil
A cobiçada taça da Copa do Brasil Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
As oitavas de final da Copa do Brasil serão um prato cheio para quem gosta de clássicos. O sorteio realizado pela CBF na tarde desta terça-feira (7) estabeleceu quatro confrontos do tipo, sendo dois paulistas: Corinthians x Santos e São Paulo x Palmeiras. Também tem duelo entre os dois últimos campeões brasileiros: Flamengo x Atlético-MG. 
  • CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL 

  • Corinthians x Santos  
  • São Paulo x Palmeiras 
  • Bahia x Athletico-PR 
  • Atlético-GO x Goiás 
  • Fortaleza x Ceará 
  • Fluminense x Cruzeiro 
  • América-MG x Botafogo 
  • Atlético-MG x Flamengo 

  • Os segundos times decidem em casa 
O sorteio chamou a atenção justamente pelo número de clássicos: metade dos confrontos opõe rivais. Corinthians e Santos foi o primeiro duelo sorteado, seguido já por São Paulo x Palmeiras e pouco depois por Goiás x Atlético-GO e Fortaleza x Ceará. Tantos clássicos que o ex-atacante Bebeto, um dos responsáveis pelas bolinhas, não conseguia conter o riso. "Estou até preocupado", brincou.
Havia a chance de ainda mais clássicos nos últimos três confrontos, afinal restavam três mineiros e três cariocas no pote, mas desta vez as bolinhas definiram confrontos entre times de estados diferentes: Fluminense x Cruzeiro, América-MG x Botafogo e Flamengo x Atlético-MG.
A tendência é que os jogos de ida sejam em duas semanas, em 22 e 23 de junho, e os classificados para as quartas de final serão definidos três semanas depois, em 13 e 14 de julho. A ordem do mando de campo também será definida em sorteio, na tarde desta terça-feira. A competição não tem mais o critério de gols fora de casa.

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