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De olho no Mundial

Copa 2026 ultrapassa total de gols do Qatar e se torna o Mundial com mais gols da história

Primeira fase da Copa do Mundo na América do Norte já bateu a marca de 177 gols marcados em 60 partidas

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 14:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jun 2026 às 14:49
Vini Jr, atacante da Seleção Brasileira
Vini Jr, atacante da Seleção Brasileira Rafael Ribeiro / CBF

A primeira fase da Copa do Mundo na América do Norte já bateu a marca de 177 gols marcados em 60 partidas, superando, antes mesmo de a primeira fase terminar, os 172 gols registrados durante todo o Mundial de 2022, realizado no Qatar.


O torneio deste ano vem acumulando marcos. É o caso dos três gols de Lionel Messi no confronto da Argentina contra Argélia pelo grupo J, o primeiro ponto do Qatar, a estreia de Cabo Verde, que levou o goleiro Vozinha ao centro das atenções pelo desempenho contra a Espanha, e ainda um novo 7 a 1 da Alemanha, dessa vez contra a estreante Curaçao. A primeira rodada da Copa de 2026 já tinha registrado a maior média de gols desde 1958, com 3,1 gols por jogo. No Qatar, a média tinha sido de 2,6 gols por jogo.


A goleada da Alemanha sobre Curaçao puxou a média das partidas de estreia. A seleção lidera o grupo E, apesar da derrota por 2 a 1 para o Equador, na quinta (25). Ainda assim, está no topo do ranking de gols até agora, com dez, empatado com a Holanda. Com um empate e duas vitórias, a Holanda se classificou como primeira no grupo F, depois de fazer 5 a 1 contra a Suécia e 3 a 1 na Tunísia na quinta. Com o Japão, na estreia, empatou em 2 a 2.


A seleção brasileira chega ao fim da primeira fase na liderança do grupo C, com sete gols. Foram duas vitórias, ambas por 3 a 0, contra Escócia e Haiti, e um empate, de 1 a 1, contra o Marrocos, na estreia na Copa. No Mundial do Qatar, o Brasil chegou a primeira fase com três gols, dois contra Sérvia e um contra a Suiça. A seleção brasileira perdeu por 1 a 0 contra Camarões, e acabaria eliminada nas quartas de final, nos pênaltis, depois de empatar com a Croácia.


A primeira fase da Copa do Mundo na América do Norte termina no sábado (28). Na fase de 32, a primeira partida será no domingo, entre África do Sul e Canadá, no estádio de Los Angeles. O Brasil joga na segunda, às 14h, contra o Japão.

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