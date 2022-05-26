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Em São Januário

Contra o Brusque, Vasco defende invencibilidade e vaga no G-4 da Série B

Cruz´Maltino vive dois lados da moeda na competição: se ao mesmo tempo se mostra uma equipe "intransponível" defensivamente, na parte ofensiva tem deixado a desejar

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 02:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mai 2022 às 02:00
Raniel comemora com os companheiros o gol que garantiu a vitória do Vasco
Raniel é o artilheiro do Vasco na Série B, mas não marca há 4 jogos Crédito: Jorge Rodrigues/Agif
O Vasco empatou na última quinta-feira (19) por 0 a 0 com o Guarani, em Manaus, e chegou ao seu oitavo jogo invicto em oito partidas da Série B. Na quarta colocação e buscando manter-se no G-4 da competição, o time vive dois lados da moeda na competição: se ao mesmo tempo se mostra uma equipe "intransponível" defensivamente, na parte ofensiva tem deixado a desejar.
Nesta quinta-feira (26), a equipe volta a campo para enfrentar o Brusque, em São Januário (RJ), a partir das 19h.
O time de Zé Ricardo é a segunda defesa menos vazada da competição, com apenas três gols sofridos, e já não vê sua rede balançar há três rodadas.
Um dos principais personagens que tem contribuído para isso é o goleiro Thiago Rodrigues, que já caiu nas graças da torcida. Além dele, há méritos também para a dupla de zaga formada por Anderson Conceição e Juan Quintero, com o auxílio, principalmente, dos laterais Gabriel Dias -que cumpre suspensão e não joga nesta quinta-feira- e Edimar, e do volante Yuri Lara, que cumpriu suspensão na partida contra o Guarani.
Em compensação, no sistema ofensivo, foram apenas seis gols, e os números evidenciam o problema: a equipe é apenas a 14ª em finalizações na competição, segundo Footsats. O atacante Raniel, artilheiro do time, já não marca há quatro jogos.
E se não perdeu, também já empatou demais. Foram cinco no total até o momento, ficando atrás apenas do Tombense, que é o lanterna, com seis. Zé Ricardo lamentou, após a partida da quinta-feira, a nova igualdade no placar:
"Esperamos continuar em crescimento porque a competição se mostra bastante equilibrada, ao menos nesse início. E foi importante termos visto outros jogadores que não vem entrando tanto, fazendo uma boa parte, mas saímos frustrados por não conseguir os três pontos".
Para a partida desta quinta-feira, além de Yuri Lara, o Vasco terá o retorno de Nenê, que também cumpriu suspensão contra o Guarani. O atacante Figueiredo, em recuperação física até então, tem participado de atividades com o time e deve atuar nesta quinta-feira. Em contrapartida, além de Gabriel Dias, o time carioca também deve ser desfalcado por Juninho, que foi substituído na última rodada após sentir dores na coxa. Com isso, uma provável escalação do time cruzmaltino tem: Thiago Rodrigues; Weverton (Léo Matos), Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Andrey Santos, Yuri Lara; Figueiredo (Erick ou Palacios), Nenê, Gabriel Pec; Raniel.
O Brusque, por sua vez, entra em campo buscando sua primeira vitória fora de casa nesta temporada da Série B. O time soma nove pontos, e ocupa o nono lugar na tabela. Uma provável escalação inicial do técnico Luan Carlos tem: Jordan; Pará, Bruno Aguiar (Jeferson Bahia), Wallace e Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus e Diego Jardel; Júnior Todinho (Jaílson), Alex Ruan e Alex Sandro.

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