Confira onde assistir aos principais jogos do fim de semana

Campeonato Capixaba
Desportiva Ferroviária x Nova Venécia
- Data: 17/02 (sábado)
- Horário: 15h
- Local: Engenheiro Araripe, Cariacica
- Transmissão: TVE
Rio Branco x Vitória
- Data: 18/02 (domingo)
- Horário: 10h
- Local: Kleber Andrade, Cariacica
- Transmissão: TVE
Campeonato Carioca
Madureira x Fluminense
- Data: 17/02 (sábado)
- Horário: 16h
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro
- Transmissão: Band, Bandsports e Canal GOAT (YouTube)
Botafogo x Vasco
- Data: 18/02 (domingo)
- Horário: 16h
- Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
- Transmissão: Band, Bandsports e Canal GOAT (YouTube)
Campeonato Paulista
São Paulo x RB Bragantino
- Data: 17/02 (sábado)
- Horário: 18h
- Local: Morumbis, São Paulo
- Transmissão: TNT e HBO Max
Santos x Grêmio Novorizontino
- Data: 18/02 (domingo)
- Horário: 16h
- Local: Vila Belmiro, Santos
- Transmissão: Globo (SP) e Premiere
Palmeiras x Corinthians
- Data: 18/02 (domingo)
- Horário: 18h
- Local: Arena Barueri, São Paulo
- Transmissão: Record e Paulistão Play
Campeonato Mineiro
Itabirito x Atlético Mineiro
- Data: 17/02 (sábado)
- Horário: 16h30
- Local: Mané Garrincha, Brasília
- Transmissão: Premiere
Democrata-GV x Cruzeiro
- Data: 18/02 (domingo)
- Horário: 18h30
- Local: Mamudão, Governador Valadares
- Transmissão: Premiere