  • Início
  • Futebol
  • Confira onde assistir aos principais jogos do fim de semana
Futebol

Confira onde assistir aos principais jogos do fim de semana

Grandes clássicos do futebol brasileiro acontecem no sábado (17) e domingo (18) nos principais estaduais do país

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 08:00

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2024 às 08:00
Fim de semana vai contar com Rio Branco x Vitória, Vasco x Botafogo e Palmeiras x Corinthians
Fim de semana vai contar com Rio Branco x Vitória, Vasco x Botafogo e Palmeiras x Corinthians

Campeonato Capixaba

Desportiva Ferroviária x Nova Venécia
  • Data: 17/02 (sábado)
  • Horário: 15h
  • Local: Engenheiro Araripe, Cariacica
  • Transmissão: TVE
Rio Branco x Vitória
  • Data: 18/02 (domingo)
  • Horário: 10h
  • Local: Kleber Andrade, Cariacica
  • Transmissão: TVE

Campeonato Carioca

Madureira x Fluminense
  • Data: 17/02 (sábado)
  • Horário: 16h
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro
  • Transmissão: Band, Bandsports e Canal GOAT (YouTube)
Botafogo x Vasco
  • Data: 18/02 (domingo)
  • Horário: 16h
  • Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
  • Transmissão: Band, Bandsports e Canal GOAT (YouTube)

Campeonato Paulista

São Paulo x RB Bragantino
  • Data: 17/02 (sábado)
  • Horário: 18h
  • Local: Morumbis, São Paulo
  • Transmissão: TNT e HBO Max
Santos x Grêmio Novorizontino
  • Data: 18/02 (domingo)
  • Horário: 16h
  • Local: Vila Belmiro, Santos
  • Transmissão: Globo (SP) e Premiere
Palmeiras x Corinthians
  • Data: 18/02 (domingo)
  • Horário: 18h
  • Local: Arena Barueri, São Paulo
  • Transmissão: Record e Paulistão Play

Campeonato Mineiro

Itabirito x Atlético Mineiro
  • Data: 17/02 (sábado)
  • Horário: 16h30
  • Local: Mané Garrincha, Brasília
  • Transmissão: Premiere
Democrata-GV x Cruzeiro
  • Data: 18/02 (domingo)
  • Horário: 18h30
  • Local: Mamudão, Governador Valadares
  • Transmissão: Premiere

