Confira onde assistir aos jogos da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sábado (28)
- Palmeiras x Bahia
Local: Allianz Parque, São Paulo
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- América-MG x Grêmio
Local: Arena Independência, Belo Horizonte
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- Atlético-MG x Fluminense
Local: Arena MRV, Belo Horizonte
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (29)
- Goiás x Vasco
Local: Serrinha, Goiânia
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta
- Athletico-PR x São Paulo
Local: Ligga Arena, Curitiba
Horário: 16h
Transmissão: TNT Sports
- Corinthians x Santos
Local: Neo Química Arena
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Internacional x Coritiba
Local: Beira Rio, Porto Alegre
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Botafogo x Cuiabá
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Horário: 20h
Transmissão: Premiere e SporTV