  Confira onde assistir aos jogos da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Confira onde assistir aos jogos da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Rodada do fim de semana conta com jogos importantes na luta pelo título e contra o rebaixamento. Fique por dentro dos horários, locais e como acompanhar o seu time do coração
Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 17:08

Goiás x Vasco será o jogo transmitido na TV Gazeta Crédito: Matheus Lima/Vasco

Sábado (28)

  • Palmeiras x Bahia

    Local:     Allianz Parque, São Paulo
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • América-MG x Grêmio

    Local:     Arena Independência, Belo Horizonte
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • Atlético-MG x Fluminense

    Local: Arena MRV, Belo Horizonte
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (29)

  • Goiás x Vasco

    Local:     Serrinha, Goiânia
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Gazeta

  • Athletico-PR x São Paulo

    Local: Ligga Arena, Curitiba
    Horário: 16h
    Transmissão: TNT Sports

  • Corinthians x Santos

    Local: Neo Química Arena
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Internacional x Coritiba

    Local: Beira Rio, Porto Alegre
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Botafogo x Cuiabá

    Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere e SporTV

