Campeonato Brasileiro

Confira onde assistir aos jogos da 18ª rodada do Brasileirão

A 18ª rodada da Séria A começa nesta terça-feira (19) e tem jogos até quinta (21). Confira os horários e como acompanhar as partidas
Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 17:00

Taça do Brasileirão — Foto Lucas FigueiredoCBF Crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF

BRASILEIRÃO - 18ª RODADA

TERÇA-FEIRA (19)
  • Ceará x Avaí (Arena Castelão)
    Horário: 21h30
    Onde assistir: Premiere
QUARTA-FEIRA (20)
  • Goiás x Fluminense (Hailé Pinheiro)
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere e SporTV

  • Bragantino x Fortaleza (Nabi Abi Chedid)
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere

  • Athletico PR x Atlético GO (Arena da Baixada)
    Horário: 19h30
    Onde assistir: Furacão Live

  • Flamengo x Juventude (Mané Garrincha)
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere

  • Internacional x São Paulo (Beira Rio)
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere

  • Corinthians x Coritiba (Neo Química Arena)
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: Globo (SP) e Premiere

  • Santos x Botafogo (Vila Belmiro)
    Horário:     21h30
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
QUINTA-FEIRA (21)
  • Cuiabá x Atlético MG (Arena Pantanal)
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere e SporTV

  • América MG x Palmeiras (Independência)
    Horário: 20h
    Onde assistir: Premiere

JOGOS IMPORTANTES DA 19ª RODADA DA SÉRIE B

  • Brusque x Grêmio (Augusto Baier) - 19/07
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere

  • Tombense x Criciúma (Soares de Azevedo) - 19/07
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere e SporTV

  • Vasco x Ituano (São Januário) - 19/07
    Horário:     21h30
    Onde assistir: Premiere

  • CSA x Cruzeiro (Rei Pelé) - 20/07
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere

