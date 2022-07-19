Confira onde assistir aos jogos da 18ª rodada do Brasileirão

BRASILEIRÃO - 18ª RODADA
TERÇA-FEIRA (19)
- Ceará x Avaí (Arena Castelão)
Horário: 21h30
Onde assistir: Premiere
QUARTA-FEIRA (20)
- Goiás x Fluminense (Hailé Pinheiro)
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere e SporTV
- Bragantino x Fortaleza (Nabi Abi Chedid)
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Athletico PR x Atlético GO (Arena da Baixada)
Horário: 19h30
Onde assistir: Furacão Live
- Flamengo x Juventude (Mané Garrincha)
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Internacional x São Paulo (Beira Rio)
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Corinthians x Coritiba (Neo Química Arena)
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (SP) e Premiere
- Santos x Botafogo (Vila Belmiro)
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
QUINTA-FEIRA (21)
- Cuiabá x Atlético MG (Arena Pantanal)
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere e SporTV
- América MG x Palmeiras (Independência)
Horário: 20h
Onde assistir: Premiere
JOGOS IMPORTANTES DA 19ª RODADA DA SÉRIE B
- Brusque x Grêmio (Augusto Baier) - 19/07
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Tombense x Criciúma (Soares de Azevedo) - 19/07
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere e SporTV
- Vasco x Ituano (São Januário) - 19/07
Horário: 21h30
Onde assistir: Premiere
- CSA x Cruzeiro (Rei Pelé) - 20/07
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere