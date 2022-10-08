Confira horários e transmissões da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

SÁBADO (8)
- CUIABÁ x FLAMENGO
Local: Arena Pantanal, Cuiabá
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- CORINTHIANS x ATHLETICO-PR
Local: Neo Química Arena
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
DOMINGO (9)
- INTERNACIONAL x GOIÁS
Local: Beira-Rio, Porto Alegre
Horário: 11h
Transmissão: Premiere
- SÃO PAULO x BOTAFOGO
Local: Morumbi, São Paulo
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta, Globo (SP) e Premiere
- FORTALEZA x AVAÍ
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Horário: 16h
Transmissão: Globo (CE) e Premiere
- CORITIBA x BRAGANTINO
Local: Couto Pereira, Curitiba
Horário: 18h
Transmissão: Premiere
- FLUMINENSE x AMÉRICA-MG
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 18h
Transmissão: Premiere
- ATLÉTICO-MG x CEARÁ
Local: Mineirão, Belo Horizonte
Horário: 18h
Transmissão: Premiere
SEGUNDA-FEIRA (10)
- ATLÉTICO-GO x PALMEIRAS
Local: Antônio Accioly, Goiânia
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- SANTOS x JUVENTUDE
Local: Vila Belmiro, Santos
Horário: 20h
Transmissão: Premiere e SporTV
CONFIRA PARTIDAS IMPORTANTES DA 34ª RODADA DA SÉRIE B
- BAHIA x BRUSQUE - 8/10
Local: Arena Fonte Nova, Salvador
Horário: 16h
Transmissão: Premiere e SporTV
- LONDRINA x GRÊMIO - 8/10
Local: Estádio do Café, Londrina
Horário: 16h30
Transmissão: Premiere
- VASCO x NOVORIZONTINO - 8/10
Local: São Januário, Rio de Janeiro
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere e SporTV
- SPORT x CRUZEIRO - 9/10
Local: Ilha do Retiro, Recife
Horário: 16h
Transmissão: Globo (PE/MG), Premiere e SporTV