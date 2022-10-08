  • Confira horários e transmissões da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro
Brasileirão

Confira horários e transmissões da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Disputas diretas na tabela do Brasileirão movimentam a rodada do fim de semana. Confira onde e como acompanhar o seu clube na competição nacional!
Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 07:00

Taça do Brasileirão Crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF

SÁBADO (8)

  • CUIABÁ x FLAMENGO
    Local:     Arena Pantanal, Cuiabá
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • CORINTHIANS x ATHLETICO-PR
    Local:     Neo Química Arena 
    Horário:     21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

DOMINGO (9)

  • INTERNACIONAL x GOIÁS
    Local:     Beira-Rio, Porto Alegre
    Horário: 11h
    Transmissão: Premiere

  • SÃO PAULO x BOTAFOGO
    Local: Morumbi, São Paulo
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Gazeta, Globo (SP) e Premiere

  • FORTALEZA x AVAÍ
    Local: Arena Castelão, Fortaleza
    Horário: 16h
    Transmissão: Globo (CE) e Premiere

  • CORITIBA x BRAGANTINO
    Local: Couto Pereira, Curitiba
    Horário: 18h
    Transmissão: Premiere

  • FLUMINENSE x AMÉRICA-MG
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 18h
    Transmissão: Premiere

  • ATLÉTICO-MG x CEARÁ
    Local: Mineirão, Belo Horizonte
    Horário: 18h
    Transmissão: Premiere

SEGUNDA-FEIRA (10)

  • ATLÉTICO-GO x PALMEIRAS
    Local:     Antônio Accioly, Goiânia
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • SANTOS x JUVENTUDE
    Local:     Vila Belmiro, Santos
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere e SporTV

CONFIRA PARTIDAS IMPORTANTES DA 34ª RODADA DA SÉRIE B

  • BAHIA x BRUSQUE - 8/10
    Local: Arena Fonte Nova, Salvador
    Horário: 16h
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • LONDRINA x GRÊMIO - 8/10
    Local: Estádio do Café, Londrina
    Horário: 16h30
    Transmissão: Premiere

  • VASCO x NOVORIZONTINO - 8/10
    Local: São Januário, Rio de Janeiro
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • SPORT x CRUZEIRO - 9/10
    Local: Ilha do Retiro, Recife
    Horário: 16h
    Transmissão: Globo (PE/MG), Premiere e SporTV

