Com gol de Payet, Vasco derrota o Fortaleza, deixa o Z-4 e agora seca o Santos

Payet garantiu a vitória do Vasco em cima do Fortaleza Crédito: André Fabiano/Folhapress

Em um jogo bastante disputado, o Vasco derrotou o Fortaleza, por 1 a 0, nesta quarta-feira (18), em São Januário, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time cruz-maltino chegou aos 30 pontos e jogou o Santos para a zona do rebaixamento, enquanto os cearenses continuam com 42 pontos.

O Jogo

Apesar da forte chuva, o Vasco pressionou o Fortaleza desde o início, com boa atuação de Gabriel Pec e Payet. Os dois criaram duas boas oportunidades. Na primeira, Praxedes finalizou e na segunda Benevenuto quase fez contra. Em ambos os lances, o goleiro João Ricardo fez belas defesas.

Empurrado pela torcida, o Vasco manteve o ritmo ofensivo. Vegetti e Zé Gabriel levaram perigo para a meta de João Ricardo. O Fortaleza só foi incomodar Léo Jardim, aos 19 minutos, com uma cabeçada de Benevenuto, após cobrança de escanteio.

João Ricardo, mais uma vez neste Campeonato Brasileiro, se tornou o destaque do time do Fortaleza, com mais duas importantes defesas em finalizações de Praxedes e Vegetti, aos 24 e 25 minutos.

O primeiro gol do Payet com a camisa do Vasco pelas lentes da VascoTV ??? #VASxFOR 1️⃣-0️⃣#BrasileiroNaVascoTV #VascoDaGama pic.twitter.com/0GBgcRGYwI — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 19, 2023

O Vasco não se incomodou com o campo bastante pesado por causa da chuva e continuou colecionando chances de abrir o placar. O problema foi João Ricardo, sempre muito bem colocado.

Muito bem armado taticamente, o Fortaleza não se abalou com o domínio territorial do Vasco e quase abriu o placar, aos 37 minutos. Paulo Henrique afastou a bola no momento certo.

O primeiro tempo terminou 0 a 0, mas o placar merecia gols após 45 minutos de um bom futebol das duas equipes em São Januário. O Vasco somou 11 finalizações, contra quatro do Fortaleza.

O segundo tempo começou tão bom quanto o primeiro. Aos 12 minutos, Payet fez seu primeiro gol pelo Vasco, ao abrir o placar. O Fortaleza tentou responder, aos 14, mas Léo Jardim fez grande defesa, após finalização de Pochettino.