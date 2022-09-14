Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Com gol de Neymar, PSG vence a segunda partida na Liga dos Campeões
Mais um dele

Com gol de Neymar, PSG vence a segunda partida na Liga dos Campeões

De virada, equipe parisiense assegurou a vitória contra o Maccabi Haifa por 3 a 1. Messi e Mbappe foram os autores dos outros gols do time
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2022 às 18:17

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 18:17

Com a vitória, PSG se junta ao Benfica na liderança do Grupo H
Com a vitória, PSG se junta ao Benfica na liderança do Grupo H Crédito: Instagram/Reprodução
O Paris Saint-Germain enfrentou o Maccabi Haifa, de Israel, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os franceses venceram a partida de virada, por 3 a 1, com gols de Messi, Mbappé e Neymar. O jogo aconteceu na tarde desta quarta-feira (14), no Estádio Sammy Ofer, na cidade de Haifa, Israel.
Os donos da casa saíram na frente do placar, ainda no primeiro tempo, com o gol de Tjaronn Chery. A alegria dos israelenses durou pouco, pois Messi tratou de empatar a partida minutos depois. No segundo tempo, Mbappe e Neymar foram responsáveis por garantir a vitória do PSG, que lidera o Grupo H da competição, com 6 pontos em 2 jogos.
O próximo compromisso dos parisienses na competição europeia é contra o Benfica, no Estádio da Luz, em Portugal. Já o Maccabi sai para enfrentar a Juventus, em Turim.

Veja Também

Palmeiras lidera ranking mundial de estatísticas pelo segundo mês consecutivo

Richarlison contesta uso político da camisa da seleção: 'Perde a identidade’

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

neymar paris Israel Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Missa de encerramento da Festa da Penha lotou o Parque da Prainha, em Vila Velha
TV Gazeta inova em transmissão da Festa da Penha e alcança mais de 440 mil capixabas
Imagem de destaque
Espírito Santo tem três centros de treinamento selecionados para a Copa do Mundo Feminina
Projeção mostra como deve ficar a região do Terminal de Carapina com as obras
Obra da Terceira Via na Serra vai criar 440 vagas de estacionamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados