Com gol de Neymar, PSG vence a segunda partida na Liga dos Campeões

Com a vitória, PSG se junta ao Benfica na liderança do Grupo H Crédito: Instagram/Reprodução

O Paris Saint-Germain enfrentou o Maccabi Haifa, de Israel, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os franceses venceram a partida de virada, por 3 a 1, com gols de Messi, Mbappé e Neymar. O jogo aconteceu na tarde desta quarta-feira (14), no Estádio Sammy Ofer, na cidade de Haifa, Israel.

Os donos da casa saíram na frente do placar, ainda no primeiro tempo, com o gol de Tjaronn Chery. A alegria dos israelenses durou pouco, pois Messi tratou de empatar a partida minutos depois. No segundo tempo, Mbappe e Neymar foram responsáveis por garantir a vitória do PSG, que lidera o Grupo H da competição, com 6 pontos em 2 jogos.