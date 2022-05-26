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Lesão

Com dores na sola do pé, lateral-direito Danilo é cortado da Seleção

A CBF ainda anunciou que Tite não chamará um substituto. Treinador vai utilizar Daniel Alves, e talvez Fabinho seja deslocado para a posição

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 21:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mai 2022 às 21:54
Danilo foi cortado dos amistosos da Seleção Brasileira
Danilo foi cortado dos amistosos da Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A seleção brasileira nem bem se apresentou para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão e o técnico Tite já ganhou um problema: com dores na sola do pé, o lateral-direito Danilo, da Juventus, acabou cortado nesta quarta-feira (25). A CBF ainda anunciou que Tite não chamará um substituto.
"O lateral-direito Danilo está desconvocado da Seleção Brasileira. Ele não se recuperou a tempo de uma lesão no pé direito e não estará à disposição para os próximos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 2 e 6 de junho, respectivamente. A comissão técnica optou por não convocar outro jogador para a vaga de Danilo", informou a CBF.

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Daniel Alves é a única peça para o setor, com o volante Fabinho, do Liverpool, sendo opção caso Tite queira fazer rodízio. O titular foi convocado já com o problema no pé. Danilo passou os últimos 30 dias fazendo tratamento intensivo para conseguir se recuperar e se apresentar em condições físicas. Mas não conseguiu e informou aos médicos da seleção ainda estar com o problema.
Danilo vem sendo o dono da posição faz algum tempo, enquanto Daniel Alves ainda não é unanimidade para a lista final da Copa do Mundo do Catar. Emerson Royal, do Tottenham, ficou marcado após erro e expulsão ingênua contra o Equador em empate por 1 a 1 pelas Eliminatórias. Tite definiu o lance como "inconsequente"
O jogador da Juventus é um dos intocáveis de Tite e uma das peças certas na lista para o Catar. O lateral-direito já tem 45 partidas disputadas com a camisa da seleção brasileira e atuou em 13 das 17 partidas das Eliminatórias Sul-Americanas. O jogo com a Argentina foi remarcado para setembro em palco ainda indefinido.

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