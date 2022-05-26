Neymar reafirma desejo de continuar no Paris Saint-Germain

Neymar em treino do PSG Crédito: Reprodução Twitter PSG

Com o final da temporada europeia e a renovação de contrato de Kylian Mbappé com o Paris Saint-Germain até 2025, os rumores de que Neymar possa deixar a França ganharam força nos últimos dias. Nesta terça-feira (25), em evento com patrocinadores em Doha, no Catar, o brasileiro voltou a afirmar seu desejo de permanecer na equipe francesa para o próximo ano.

"Verdade, verdadeiríssimo", brincou o atacante quando perguntado pelo canal Oh My Goal sobre sua vontade de continuar no PSG. "Da minha parte, é verdade. Até agora, não me disseram nada, mas está bem claro que quero ficar (no PSG)", disse o craque.

Neymar tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2025, mas diversos veículos europeus revelaram que o clube estaria disposto a abrir mão do jogador antes do término de seu vínculo. O The Sun, jornal inglês, publicou que os franceses poderiam negociar o brasileiro, que custou 222 milhões de euros (quase R$ 900 milhões à época) aos cofres de Nasser Al-Khelaïfi, dono do PSG.

O L'Équipe, da França, também confirmou a informação. Segundo eles, clubes como o Newcastle, recentemente comprado por um grupo de acionistas ligados ao governo da Arábia Saudita, poderiam arcar com os custos de uma empreitada por Neymar.