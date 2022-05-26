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Deve continuar em Paris

Neymar reafirma desejo de continuar no Paris Saint-Germain

Atacante brasileiro tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2025, mas não viveu bom momento nesta temporada

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 21:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mai 2022 às 21:43
Neymar em treino do PSG
Neymar em treino do PSG Crédito: Reprodução Twitter PSG
Com o final da temporada europeia e a renovação de contrato de Kylian Mbappé com o Paris Saint-Germain até 2025, os rumores de que Neymar possa deixar a França ganharam força nos últimos dias. Nesta terça-feira (25), em evento com patrocinadores em Doha, no Catar, o brasileiro voltou a afirmar seu desejo de permanecer na equipe francesa para o próximo ano.
"Verdade, verdadeiríssimo", brincou o atacante quando perguntado pelo canal Oh My Goal sobre sua vontade de continuar no PSG. "Da minha parte, é verdade. Até agora, não me disseram nada, mas está bem claro que quero ficar (no PSG)", disse o craque.
Neymar tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2025, mas diversos veículos europeus revelaram que o clube estaria disposto a abrir mão do jogador antes do término de seu vínculo. O The Sun, jornal inglês, publicou que os franceses poderiam negociar o brasileiro, que custou 222 milhões de euros (quase R$ 900 milhões à época) aos cofres de Nasser Al-Khelaïfi, dono do PSG.
O L'Équipe, da França, também confirmou a informação. Segundo eles, clubes como o Newcastle, recentemente comprado por um grupo de acionistas ligados ao governo da Arábia Saudita, poderiam arcar com os custos de uma empreitada por Neymar.
O brasileiro teve sua pior temporada em números com a camisa do PSG em 2021/22. Disputando apenas 28 dos 50 jogos da equipe, com 13 gols, 6 assistências e sem marcar na Liga dos Campeões, principal objetivo do clube. Caso siga na França, a estreia do Paris Saint-Germain está marcada para o dia 31 de julho, contra o Nantes, em partida válida pela Supercopa da França.

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