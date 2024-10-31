Com Atlético-MG ou Botafogo, Brasil será maioria no Super Mundial

Mundial de Clubes 2025 será disputado nos Estados Unidos Crédito: Reprodução

A classificação do Botafogo sobre o Peñarol, nesta quarta-feira (30), garantiu mais uma equipe brasileira no Super Mundial de Clubes e a maioria ao país na competição. A equipe carioca vai enfrentar o Atlético-MG na final da Libertadores, no dia 30 de novembro. Quem vencer fica com a última vaga na competição de 2025. O Brasil terá quatro representantes no Super Mundial de Clubes. O país garantiu todas as suas vagas por meio da Libertadores, já que a competição foi conquistada por Palmeiras, Flamengo e Fluminense nos últimos três anos e terá mais um campeão brasileiro em 2024.

O futebol brasileiro será dominante na competição disputada em 2025 nos Estados Unidos. O Brasil, ao lado do México, conseguiu 'burlar' a limitação de apenas dois times por nação no Super Mundial, já que foram os únicos a ter campeões diferentes consecutivos em suas competições continentais. O México foi o único país, além do Brasil, a ter mais de dois times classificados. Flamengo, Palmeiras e Fluminense e Atlético-MG ou Botafogo serão os brasileiros, enquanto León, Pachuca e Monterrey serão os mexicanos.

Outros sete países terão dois representantes. São eles: Espanha (Real Madrid e Atlético de Madri), Itália (Juventus e Inter de Milão), Alemanha (Bayern de Munique e Borussia Dortmund), Inglaterra (Manchester City e Chelsea), Portugal (Benfica e Porto), Argentina (River Plate e Boca Juniors) e Estados Unidos (Seattle Sounders e Inter Miami).

A competição organizada pela Fifa será disputada pela primeira vez com 32 times no ano que vem. Os Estados Unidos sediarão a primeira edição do torneio neste formato. Os 32 times serão divididos em oito grupos com quatro equipes cada, com elas se enfrentando em um turno único. Os dois primeiros de cada chave avançarão para as oitavas de final. O mata-mata será disputado em jogo único. As vagas estão dividas em: 12 para a Europa, seis para a América do Sul, quatro para Ásia, África e América do Norte, Central e Caribe, uma para a Oceania e uma para o país-sede.

Conheça os times classificados

América do Sul

Palmeiras (Brasil) - campeão da Libertadores 2021



Flamengo (Brasil) - campeão da Libertadores 2022



Fluminense (Brasil) - campeão da Libertadores 2023



Atlético-MG ou Botafogo (Brasil) - campeão da Libertadores 2024



River Plate (Argentina) - via ranking da Conmebol



Boca Juniors (Argentina) - via ranking da Conmebol

Europa

Chelsea (Inglaterra) - campeão da Champions League 2020/2021



Real Madrid (Espanha) - campeão da Champions League 2021/2022



Manchester City (Inglaterra) - campeão da Champions League 2022/2023



Bayern de Munique (Alemanha) - via ranking da Europa



Borussia Dortmund (Alemanha) - via ranking da Europa



Paris Saint-Germain (França) - via ranking da Europa



Inter de Milão (Itália) - via ranking da Europa



Porto (Portugal) - via ranking da Europa



Benfica (Portugal) - via ranking da Europa



Juventus (Itália) - via ranking da Europa



Atlético de Madri (Espanha) - via ranking da Europa



RB Salzburg (Áustria) - via ranking da Europa



Ásia

Al-Hilal (Arábia Saudita) - campeão da Champions League da Ásia de 2021/22



Urawa Red Diamonds (Japão) - campeão da Champions League da Ásia de 2022/23



Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) - ranking asiático



Al Ain (Emirados Árabes Unidos) - campeão da Champions League da Ásia de 2023/24



África

Al Ahly (Egito) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021



Wydad Casablanca (Marrocos) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022



Espérance (Tunísia) - ranking africano



Mamelodi Sundowns (África do Sul) - ranking africano



América do Norte, Central e Caribe

Monterrey (México) - campeão da Concachampions de 2021



Seattle Sounders (Estados Unidos) - campeão da Concachampions de 2022



León (México) - campeão da Concachampions de 2023



Pachuca (México) - campeão da Concachampions de 2024

Oceania