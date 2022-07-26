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Hora de decidir

Com agente e Alex Ferguson, CR7 decide futuro no United

Craque português se apresentou nesta manhã ao clube inglês e se reuniu com a diretoria do clube para decidir o futuro com a equipe
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jul 2022 às 09:21

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 09:21

O português Cristiano Ronaldo em treino do Manchester United
O português Cristiano Ronaldo em treino do Manchester United Crédito: Reprodução Facebook / Cristiano Ronaldo
Esta terça-feira se tornou o Dia D da definição de Cristiano Ronaldo sobre seu futuro. O astro português compareceu ao CT do Manchester United, pela manhã, na companhia do seu agente, Jorge Mendes. O encontro decisivo deve ter até a presença do ex-treinador Alex Ferguson, à convite do clube inglês.
Cristiano Ronaldo ainda tem mais um ano de contrato com o United, mas já deixou claro que não pretende seguir no time porque gostaria de disputar a Liga dos Campeões, competição para a qual o United não se classificou. A postura do português gerou seguidos rumores nas últimas semanas.
Nesta terça, o atacante chegou ao clube na companhia do seu empresário. Segundo o canal Sky Sports, o United teria convidado Ferguson para ajudar a convencer o jogador a permanecer no clube. Lenda do clube, o ex-técnico teria sido um dos pivôs do retorno de CR7 no ano passado. Ferguson e Ronaldo têm relação próxima, iniciada na primeira passagem do atleta pelo clube, entre 2003 e 2009.
Nesta terça, os jogadores do United se apresentaram ao clube para seguir com os treinamentos de preparação para o início da temporada europeia. O elenco estava em viagem por Tailândia e Austrália, onde disputou seguidos amistosos. Cristiano Ronaldo não participou das viagens, e ainda não conversou com Erik ten Hag, novo técnico da equipe.
Oficialmente, CR7 alegou "questões pessoais" para não participar das viagens e dos amistosos de pré-temporada. Ao mesmo tempo, surgiram rumores de que poderia reforçar o rival Chelsea. Ele teria sido oferecido para outros clubes badalados, como Real Madrid e Paris Saint-Germain, sem sucesso.
Na última temporada, Cristiano Ronaldo marcou 24 gols em 39 partidas com a camisa do Manchester United. Apesar de boas contratações, a equipe decepcionou e ficou apenas na sexta posição do Campeonato Inglês.

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