Clima bélico e rivalidade acirrada para Argentina x Brasil nas Eliminatórias

Em entrevista para Romário, Raphinha inflamou os ânimos dos argentinos com a declaração: "Porrada neles" Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Brasil e Argentina é um clássico que não precisa de muitos ingredientes para deixar os ânimos à flor da pele. Entretanto, a partida desta terça-feira (25), que acontece no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 21h, ganhou um componente a mais com a declaração do atacante Raphinha em entrevista para Romário: "porrada neles". A repercussão ganhou o mundo e certamente vai esquentar ainda mais o duelo válido pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Em entrevista a Romário TV, ao próprio craque que conquistou o tetracampeonato mundial com a Seleção, Raphinha foi questionado se "daria porrada" na partida. E prontamente respondeu "Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser!". Entretanto, a declaração não foi muito bem recebida na Argentina. Jogadores da seleção, torcedores e imprensa se manifestaram a respeito sobre o que o brasileiro falou. Com depoimentos passando por risadas a possíveis indicações para os zagueiros argentinos serem violentos na partida.

Como chegam as equipes

Na terceira colocação da tabela, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior chega ao confronto motivada pela vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia na última quinta-feira (20). Mas há de se ponderar que o resultado foi muito melhor do que a atuação. Foi mais um jogo com desempenho abaixo do esperado e muitos erros coletivos. As individualidades têm resolvido para o Brasil.

Do outro lado, uma Argentina que sobra na liderança das Eliminatórias, tem um time mais equilibrado e que pode entrar em campo até já classificada para a Copa do Mundo se a Bolívia não vencer o Uruguai em jogo que acontece às 17h. Mesmo sem Messi, a equipe do técnico Lionel Scaloni é muito eficiente.

Possíveis escalações

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni





Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada e Julián Álvarez. Lionel Scaloni Brasil: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Vini, Rodrygo e Matheus Cunha. Técnico: Dorival Júnior

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