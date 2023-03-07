Chelsea e Benfica vencem e avançam na Liga dos Campeões

Chelsea e Benfica estão nas quartas de final da competição Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Na tarde desta terça-feira (7), dois dos oito confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões foram definidos. Chelsea e Benfica venceram as partidas de volta e garantiram vaga na próxima fase da competição.

O clube inglês saiu vencedor pelo placar de 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund. Os gols do time londrino foram marcados por Sterling e Havertz, de pênalti. O jogo da ida foi vencido por 1 a 0 pelo Dortmund. Com isso, o placar agregado ficou em 2 a 1 para o Chelsea.

No outro confronto, o Benfica avançou sem dificuldades. O clube português já havia vencido o Club Brugge por 2 a 0 na partida de ida, e só confirmou a classificação em casa, vencendo por 5 a 1, com gols de João Mário, Rafa Silva, Gonçalo Ramos (2x) e o brasileiro David Neres.