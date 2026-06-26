CBF reclama à Fifa de intervenção do VAR em gol anulado de Vini Junior

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) enviou uma carta à Fifa com uma reclamação formal contra a intervenção do VAR (árbitro de vídeo) na anulação do gol de Vinicius Junior aos 21min de jogo contra a Escócia, na quarta-feira (24).





O placar já estava 1 a 0 para o Brasil, gol justamente de Vini. No lance em questão, em saída de bola da Escócia, Vini Jr. roubou a bola do zagueiro Hendry na entrada da área, carregou em direção ao gol e finalizou na saída de Gunn. O árbitro mexicano César Ramos, no entanto, foi chamado pelo VAR e, após analisar o vídeo, marcou falta do atacante brasileiro.





A carta é direcionada ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, e assinada pelo presidente da CBF, Samir Xaud. No documento, Xaud defende o uso do VAR, mas considera que ele só deve ser usado em questões de erros claros. Em caso de dúvidas, a decisão seria do árbitro em campo. Para comprovar essa posição, a carta citou lances de jogos de outras seleções em que o juiz da partida não acatou a posição do VAR e manteve sua decisão inicial.





A CBF não considera que a reclamação terá um efeito prático, mas considera que era importante marcar posição "diante de um erro tão crasso". A entidade máxima do futebol brasileiro também reclamou especificamente da escalação do árbitro mexicano, que já tinha um histórico controverso com a seleção brasileira durante a Copa da Rússia, em 2018.





"O árbitro mexicano designado para a partida entre Brasil e Escócia é, sem dúvida, um profissional experiente e qualificado. No entanto, ele também foi o árbitro do jogo do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo Fifa de 2018, quando o gol de empate da Suíça foi validado apesar de uma falta cometida contra o zagueiro brasileiro [Miranda] imediatamente antes do gol.





Naquela ocasião, o VAR confirmou o gol, e o episódio gerou considerável polêmica e preocupação no futebol brasileiro", destaca um trecho da carta. No fim do documento, a CBF sugere que César Ramos não seja mais escalado em jogos do Brasil na Copa. Procurada, a Fifa não comentou.