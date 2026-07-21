CBF confirma impedimento semiautomático no Brasileirão

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou nesta terça-feira (21) a adoção da tecnologia do impedimento semiautomático a partir da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. As primeiras partidas que contarão com a nova ferramenta serão entre Santos x Chapecoense, na Vila Belmiro, e entre Athletico-PR x Internacional, na Arena da Baixada, no dia 25, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Os outros oito jogos da 20ª rodada também terão a tecnologia.





O impedimento semiautomático é uma tecnologia integrada ao VAR (Árbitro Assistente de Vídeo) que utiliza câmeras e inteligência artificial para rastrear os jogadores e a bola ao longo de toda a partida, identificando com precisão o momento exato do passe para calcular automaticamente a posição de impedimento. O sistema agiliza a análise dos lances e fornece uma reconstrução em 3D para auxiliar a arbitragem, mas a decisão final continua sob responsabilidade dos árbitros.





Em novembro de 2025, durante reunião inaugural do Grupo de Trabalho de Arbitragem da CBF, o presidente da entidade, Samir Xaud, havia confirmado que o impedimento semiautomático seria introduzido a partir da temporada 2026, sem especificar na ocasião uma data. De acordo com a CBF, desde então, 20 estádios foram visitados por equipes técnicas da Confederação e da Genius Sports, empresa responsável por fornecer o sistema para o futebol brasileiro.





Além dos 19 estádios utilizados pelos clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, a Arena Barueri também contará com a tecnologia do impedimento semiautomático. O Palmeiras atuará no local como mandante quando o Nubank Parque estiver indisponível para receber uma partida oficial de futebol nesta temporada.





"Quando assumimos o compromisso de implantar o impedimento semiautomático, deixamos claro que a modernização da arbitragem seria uma prioridade da nossa gestão. Hoje entregamos essa tecnologia ao futebol brasileiro após um processo criterioso de planejamento, testes e capacitação. É um investimento que aproxima o Campeonato Brasileiro dos mais altos padrões internacionais e reforça nosso compromisso com a transparência, a justiça esportiva e a credibilidade das competições promovidas pela CBF", afirmou Xaud em nota.





Segundo a CBF, cada estádio foi equipado com entre 28 e 32 câmeras dedicadas, com suporte de cinco servidores locais que garantem a conectividade do sistema. As imagens capturadas serão transmitidas em tempo real para a Central de Operações do VAR, da CBF, no Rio de Janeiro. O novo sistema será alimentado pela plataforma de IA e dados GeniusIQ, com bilhões de pontos de dados capturados pelas câmeras dedicadas em cada estádio.





Os dados capturados são transmitidos para a sala do VAR, onde serão combinados com informações de rastreamento de jogadores geradas por câmeras posicionadas em todo o estádio. Em seguida, ela identifica automaticamente possíveis situações de impedimento, seleciona os jogadores de ataque e defesa relevantes e localiza o ponto exato do chute antes de produzir uma visualização 3D da decisão de impedimento em segundos.





"A integração dessas tecnologias permite uma análise mais precisa das situações de impedimento e lances de mão na bola", explicou a CBF. A implementação do novo sistema também envolveu treinamento abrangente para árbitros, oficiais de VAR e equipe técnica, bem como testes durante partidas oficiais e cenários simulados que validaram o sistema antes de sua estreia no Brasileiro.





"Seu principal objetivo é proporcionar maior precisão, transparência e rapidez na análise das situações de impedimento, especialmente as mais complexas, contribuindo para decisões cada vez mais consistentes e fortalecendo a confiança de todos os envolvidos no jogo", afirmou Sandro Meira Ricci, presidente da comissão de arbitragem da CBF.