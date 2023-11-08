Capixaba Savinho comemora convocação para a Seleção Pré-Olímpica

O treinador Ramon Menezes anunciou nesta terça-feira (7) a lista dos 23 jogadores que vão compor o grupo da Seleção Olímpica nesta Data-Fifa. Entre os nomes, está o do capixaba Savinho, de 19 anos. O atacante está no Girona, da Espanha, onde tem se destacado e marcado presença constante entre os titulares da equipe.
O jogador é nascido em São Mateus, Região Norte do Espírito Santo, e surgiu no futebol no Atlético Mineiro, onde chamou a atenção do futebol europeu e foi comprado pelo Grupo City, por 6,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 37,5 milhões). Savinho comemorou a convocação nas redes sociais.
A convocação de Ramon Menezes é referente ao período de treinamentos que a Seleção Brasileira Pré-Olímpica vai realizar na próxima Data Fifa, entre os dias 13 e 21 de novembro, visando a disputa do Torneio Pré-Olímpico em janeiro e fevereiro de 2024, na Venezuela.
Confira a lista completa
Goleiros
- Andrew (Gil Vicente)
- Marcelo Pitaluga (Liverpool)
- Mycael (Athletico/PR)
- Arthur Chaves (Acadêmicos de Vizeu)
- Lucas Beraldo (São Paulo)
- Michel (Palmeiras)
- Robert Renan (Zenit)
- Alexsander (Fluminense)
- Igor Jesus (Flamengo)
- Andrey Santos (Nottingham Forest)
- Guilherme Biro (Corinthians)
- Pablo Maia (São Paulo)
- Victor Hugo (Flamengo)
- Gabriel Pec (Vasco)
- John Kennedy (Fluminense)
- Luis Guilherme (Palmeiras)
- Marcos Leonardo (Santos)
- Matheus Nascimento (Botafogo)
- Savinho (Girona)