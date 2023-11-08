  • Início
  • Futebol
  • Capixaba Savinho comemora convocação para a Seleção Pré-Olímpica
Capixaba Savinho comemora convocação para a Seleção Pré-Olímpica

Atacante de 19 anos foi chamado pelo treinador Ramon Menezes para integrar o grupo no período de treinamentos na Data-Fifa entre 13 e 21 de novembro
Redação de A Gazeta

08 nov 2023 às 17:27

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 17:27

Savinho vem sendo títular do Girona na boa campanha da equipe na atual temporada Crédito: Instagram @girona/Reprodução
O treinador Ramon Menezes anunciou nesta terça-feira (7) a lista dos 23 jogadores que vão compor o grupo da Seleção Olímpica nesta Data-Fifa. Entre os nomes, está o do capixaba Savinho, de 19 anos. O atacante está no Girona, da Espanha, onde tem se destacado e marcado presença constante entre os titulares da equipe.
O jogador é nascido em São Mateus, Região Norte do Espírito Santo, e surgiu no futebol no Atlético Mineiro, onde chamou a atenção do futebol europeu e foi comprado pelo Grupo City, por 6,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 37,5 milhões). Savinho comemorou a convocação nas redes sociais.
Savinho celebrando a convocação para a Seleção Brasileira Olímpica Crédito: Reprodução
A convocação de Ramon Menezes é referente ao período de treinamentos que a Seleção Brasileira Pré-Olímpica vai realizar na próxima Data Fifa, entre os dias 13 e 21 de novembro, visando a disputa do Torneio Pré-Olímpico em janeiro e fevereiro de 2024, na Venezuela.

Confira a lista completa

Goleiros
  • Andrew (Gil Vicente)
  • Marcelo Pitaluga (Liverpool)
  • Mycael (Athletico/PR)
Zagueiros
  • Arthur Chaves (Acadêmicos de Vizeu)
  • Lucas Beraldo (São Paulo)
  • Michel (Palmeiras)
  • Robert Renan (Zenit)
Meio-campistas
  • Alexsander (Fluminense)
  • Igor Jesus (Flamengo)
  • Andrey Santos (Nottingham Forest)
  • Guilherme Biro (Corinthians)
  • Pablo Maia (São Paulo)
  • Victor Hugo (Flamengo)
Atacantes
  • Gabriel Pec (Vasco)
  • John Kennedy (Fluminense)
  • Luis Guilherme (Palmeiras)
  • Marcos Leonardo (Santos)
  • Matheus Nascimento (Botafogo)
  • Savinho (Girona)

