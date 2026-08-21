Com capixaba David, Vasco atropela Olimpia e avança às quartas da Sula

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Vasco está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O time cruz-maltino venceu o Olimpia por 4 a 1, nesta noite (20), fora de casa, e carimbou baga na próxima fase da competição continental.

Os gols foram marcados por Thiago Mendes, David, Adson  um golaço  e Spinelli, após os donos da casa abrirem o placar com um golaço de Esteban Matus. No jogo de ida, em São Januário, as equipes empataram sem gols.

O time de Pedro Emanuel, agora, espera o vencedor de Independiente Santa Fe, da Colômbia, e River Plate, da Argentina  o segundo jogo será dia 26, após o 0 a 0 na Colômbia.

O Vasco volta a campo no domingo, quando enfrenta o Palmeiras, líder do Brasileiro. No torneio nacional, o time de Pedro Emanuel vive grave crise e tenta sair da zona de rebaixamento.

COMO FOI O JOGO

Vasco começa melhor. Apesar de atuar fora de casa, o Vasco começo melhor, tendo mais a posse de bola e tendo presença no campo de ataque, mas demonstrando os mesmos problemas de jogos anteriores: falta de efetividade. A equipe não conseguia criar chances claras e, quando a trama dava certo, pecava ao finalizar para o gol  Andrés Gómez perdeu a primeira grande oportunidade do jogo.

Golaço e novo cenário. Aos poucos, o Olimpia  que estava mais recuado  foi ganhando espaço, explorando as transições rápidas e bolas alçadas na área. O jogo ficou mais aberto e de "trocação". Após escanteio e a defesa cruz-maltina afastar parcialmente, Esteban Matus pegou na intermediária, girou e acertou um chute de rara beleza. O Vasco sentiu o gol, e os paraguaios aproveitaram para uma "blitz", e estiveram próximo de ampliar.

Empate e virada. O Vasco, passado o susto, voltou a se encaixar e conseguir tramas interessantes. Em um dos avanços, Thiago Mendes tabelou com David e bateu bem para empatar. Na celebração, mãos nos ouvidos no melhor estilo Memphis Depay. O gol fez os cariocas respirarem um pouco mais. No jogo "lá e cá", o Olimpia perdeu chances, e o Cruz-Maltino, por incrível que pareça, foi mais efetivo. David aproveitou cruzamento de Puma e, de peito, virou.

Pressão. Nos minutos finais, porém, o Olimpia pressionou e achou espaços nas costas da defesa, mas não teve sucesso na tentativa de empatar  Benítez parou em Jardim e Romero mandou para fora.

Vasco perde gols e Olimpia cresce. O segundo tempo começou com o Olimpia tendo mais a bola e o Vasco buscando ser mais vertical. Os cariocas, nesta estratégia, perderam inúmeras boas oportunidades. Os paraguaios, por outro lado, começaram a crescer no duelo e rondar o gol defendido por Leo Jardim, levando preocupação ao sistema defensivo.

Mais um golaço. Na parada para a hidratação, a comissão técnica do Olimpia armou o time e orientou abrir para chegar ao ataque, mas quem chegou ao gol foi o Vasco, e um golaço. Adson recebeu pela direita, cortou para o meio e bateu com uma chapada, acertando a "bochecha" da rede.

Polêmica e mais um gol. O Olimpia chegou a balançar a rede com Sandoval. Leo Jardim e jogadores do Vasco reclamaram de falta no goleiro, mas a arbitragem validou o gol. Após o VAR chamar, porém, o gol foi anulado. Na reclamação com o árbitro, porém, Thiago Mendes recebeu amarelo e está suspenso da próxima partida. Depois do "bololô", os times colocaram a bola no chão, e o Vasco ainda fez mais um, com Spinelli.

LANCES IMPORTANTES

Perdeu. Aos 6 minutos do 1º tempo, Andrés Gómez recebeu de Ramon Rique, avançou sem marcação, mas ficou na dúvida, não finalizou e Oliveira saiu abafando.

Defendeu. Aos 7 minutos do 1º tempo, Romeo Benítez recebeu por trás da marcação de Cuesta e bateu rasteiro para o gol. Léo Jardim defendeu perto da trave direita.

1x0. Aos 15 minutos do 1º tempo, a zaga do Vasco afastou e Esteban Matus pegou na intermediária. Ele girou em cima da marcação e arriscou, acertando o ângulo direito de Leo Jardim.

1x1. Aos 28 minutos do 1º tempo, Thiago Mendes tabelou com David, recebeu com espaço e "chapou" para empatar.

1x2. Aos 35 minutos do 1º tempo, Puma Rodríguez recebe na direita, cruzou e David completou de peito para virar.

Pegou! Aos 46 minutos do 1º tempo, Romeo Benítez pegou bonito de peito de pé no segundo pau, a bola pingou e Léo Jardim defendeu.

Boa chance. No 1º minuto do 2º tempo, Cuiabano foi acionado, chegou à linha de fundo e cruzou. Adson bateu de primeira no meio do gol e Gastón Olveira fez a defesa.

Defendeu. Aos 5 minutos do 2º tempo, a bola foi cruzada e sobrou para Cauan Barros na pequena área. Ele bateu e Gastón Olveira pegou.

Para fora. Aos 7 minutos do 2º tempo, Thiago Mendes aciona Andrés Gómez na esquerda, recebe de volta na área, dribla e bate, mas manda por cima.

1x3. Aos 26 minutos do 2º tempo, Adson dominou, cortou para o meio, bateu e fez um golaço.

1x4. Aos 38 minutos do 2º tempo, Puma Rodríguez cruzou e Spinelli cabeceou no cantinho.

OLÍMPIA

Olveira; Cáceres, Bentaberry (Vargas), Gamarra e Esteban Matus; Alfaro (Alex Franco), Richard Sánchez, Delmas, Fernando Cardozo (Sandoval) e Romeo Benítez; Braian Romero (Sebastián Ferreira). T.: Pablo Sánchez

VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan (Paulo Henrique) e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Ramon Rique (Tchê Tchê); Adson (Lucas Freitas), David (Spinelli) e Andrés Gómez (Nuno Moreira). T.: Pedro Emanuel

Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Árbitro: Esteban OstojichAssistentes: Carlos Barreiro e Hector Bergalo

Cartões amarelos: Sandoval, Bentaberry (OLI); Ramon Rique, Andrés Gómez, Cuesta, Thiago Mendes (VAS)