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Futebol

Brasileirão 2026 chega a 20 técnicos demitidos e só 6 clubes não trocaram de treinador

Fernando Seabra foi demitido do Coritiba nesta terça-feira (27)

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 10:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 out 2026 às 10:44
Fernando Seabra, técnico do Coritiba durante partida contra o Grêmio
Fernando Seabra, técnico do Coritiba durante partida contra o Grêmio Paulo De Tarso

Na noite da última terça-feira, 27, Fernando Seabra não resistiu a uma sequência de sete jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro e foi demitido do Coritiba, tornando-se a mais nova vítima da competição. Com isso, a Série A, em sua 32ª rodada, soma 20 técnicos demitidos em 2026.


No caso de Seabra, ele até começou com uma boa campanha e levou a equipe paranaense, em seu retorno à primeira divisão, a frequentar a parte de cima da tabela. Porém, na reta final, o clube perdeu fôlego e posições na tabela, enfrentando uma sequência negativa e ficando na 12ª posição do torneio, com 39 pontos conquistados, a cinco da zona de rebaixamento.


Com a troca de comando no Coritiba, o Campeonato Brasileiro chega à marca de 20 mudanças de treinadores nesta edição, com apenas seis clubes mantendo o mesmo técnico desde o início da competição.


Os únicos comandantes que seguem à frente de suas equipes desde a primeira rodada da competição são: Abel Ferreira, no Palmeiras (2ª); Rogério Ceni, no Bahia (7ª); Vagner Mancini, no Red Bull Bragantino (10ª); Rafael Guanaes, no Mirassol (15ª); Odair Hellmann, no Athletico-PR (4ª); e Jair Ventura, no Vitória (14ª)


Já a primeira saída aconteceu ainda na 3ª rodada do Brasileirão, quando o Atlético-MG optou pela troca no comando técnico após empatar em 3 a 3 com o Remo e encerrou o trabalho de Jorge Sampaoli.


Além disso, até aqui, seis equipes estão em seu terceiro treinador na competição, já tendo realizado três mudanças no comando, ou seja, demitido dois treinadores. São elas: Vasco, Remo, São Paulo, Botafogo, Chapecoense e Corinthians.

TREINADORES DEMITIDOS NESTA EDIÇÃO DO BRASILEIRÃO:

  • Fernando Seabra, Coritiba
  • Fernando Diniz, Corinthians
  • Paulo Pezzolano, Internacional
  • Léo Condé, Remo
  • Luís Castro, Grêmio
  • Franclim Carvalho, Botafogo
  • Luis Zubeldía, Fluminense
  • Renato Gaúcho, Vasco
  • Fábio Matias, Chapecoense
  • Roger Machado, São Paulo
  • Dorival Júnior, Corinthians
  • Gilmar Dal Pozzo, Chapecoense
  • Martín Anselmi, Botafogo
  • Juan Vojvoda, Santos
  • Tite, Cruzeiro
  • Hernán Crespo, São Paulo
  • Juan Carlos Osorio, Remo
  • Filipe Luís, Flamengo
  • Fernando Diniz, Vasco
  • Jorge Sampaoli, Atlético-MG

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