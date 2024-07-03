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Copa América

Brasil empata com a Colômbia e vai encarar o Uruguai nas quartas de final

Seleção fez mais um jogo muito abaixo do esperado. Time comandado por Dorival Jr. não consegue encontrar soluções
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jul 2024 às 00:30

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 00:30

Brasil fez um jogo muito ruim e teve que caçar a Colômbia em campo
Brasil fez um jogo muito ruim e teve que caçar a Colômbia em campo Crédito: DiaEsportivo/Folhapress
A seleção brasileira terminou a primeira fase da Copa América 2024 com apenas uma vitória, além de dois empates, um deles nesta terça-feira (2) com a Colômbia, por 1 a 1, resultado que deixou os brasileiros com a segunda posição do Grupo D.
Depois de sair na frente e ceder a igualdade para o adversário, o Brasil terá pela frente um caminho ainda mais difícil na competição. No sábado (6), vai enfrentar o Uruguai, líder do Grupo C, pelas quartas de final. A partida será às 22h (horário de Brasília), em Las Vegas, nos Estados Unidos. A Colômbia, por sua vez, ficou com a primeira colocação da chave e vai enfrentar o Panamá, também no sábado, mais cedo, às 19h (de Brasília), em Glendale. 
No outro lado do chaveamento, os confrontos das quartas serão entre Argentina x Equador, na quinta-feira (4) e Venezuela x Canadá, na sexta-feira (5).
No último encontro entre brasileiros e uruguaios, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a equipe celeste venceu por 2 a 0, jogando em casa, no dia 17 de outubro de 2023.

O Jogo

Depois de uma estreia frustrante no campeonato realizado nos Estados Unidos, com um empate sem gols com a Costa Rica, a equipe comandada por Dorival Júnior reagiu na última rodada, ao derrotar o Paraguai por 4 a 1, e teve um bom começo contra os colombianos, indicando que poderia sair com o triunfo, mas a postura não durou muito.
No Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, a equipe verde-amarela abriu o placar a partir da quebra de um longo jejum. Aos 12 minutos, Raphinha colocou a bola na rede em uma cobrança de falta, algo que o Brasil não conseguia desde 19 de novembro de 2019, com Philippe Coutinho.
Jogadores como Neymar, Casemiro e o próprio Raphinha foram alguns dos que tiveram chances ao longo desse tempo para dar fim à seca. Titular na estreia e reserva contra os paraguaios, o camisa 11 foi a única novidade na escalação de Dorival para o duelo com a Colômbia.
Ainda na primeira etapa, James Rodriguez também teve chance de marcar de falta, mas o jogador do São Paulo acertou a trave -ele era um dos mais perigosos da Colômbia em campo, em mais uma atuação bem acima do que ele já apresentou pelo time paulista.
A Colômbia também teve um gol anulado, quando James cobrou falta e Sanchez cabeceou para o gol, mas em posição de impedimento, conforme verificado pelo VAR.
Já nos acréscimos, porém, o vizinho sul-americano conseguiu chegar ao empate com Muñoz, aos 47 minutos, quando o lateral direito recebeu uma bola livre de marcação, invadiu a área e finalizou forte.
Momentos antes, o Brasil havia reclamado de um pênalti do próprio Muñoz em Vinicius Júnior, porém o árbitro na sala do VAR não considerou faltosa a dividida de bola do brasileiro com o colombiano.
Com um resultado que favorecia seu objetivo de terminar a primeira fase em primeiro do grupo, a equipe colombiana voltou com um ímpeto diferente para o segundo tempo e passou a dominar as ações do jogo.
Embora não tenha criado poucas chances claras -assim como os brasileiros-, a Colômbia ficou a maior parte do tempo com a bola, no campo de ataque, tentando abrir a defesa do Brasil, que demonstrava um certo cansaço, o que acabou sendo determinante para o placar não se movimentar mais até o fim do jogo.

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