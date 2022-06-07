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Dolorido

Botafogo sofre com a Lei do Ex e perde para o Goiás pelo Brasileirão

Atacante que atuou pelo Glorioso em 2020, Pedro Raul marcou os dois gols da vitória do Esmeraldino em pleno Nilton Santos

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 22:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jun 2022 às 22:24
O Botafogo perdeu para o Goiás na noite desta segunda-feira (06)
O Botafogo perdeu para o Goiás na noite desta segunda-feira (06) Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Goiás venceu, de virada, o Botafogo, na noite desta segunda-feira (6), por 2 a 1 e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já o clube alvinegro desperdiçou a chance de entrar no G-4, visto que atuou em casa, no estádio Nilton Santos. O triunfo Esmeraldino foi construído com dois gols de Pedro Raul, no segundo tempo, após Cuesta abrir o placar na etapa inicial. Com o resultado, o Esmeraldino chega a 12 pontos, empatando com o Flamengo, o próprio Alvinegro e o Santos.
Na próxima rodada, o Botafogo encara o Palmeiras, no Allianz Parque, enquanto o Goiás visita o Fortaleza. Os dois jogos vão ser na quinta-feira.

O JOGO

O Botafogo, novamente, teve novidades na escalação. Desta vez, Hugo ganhou chance na lateral esquerda e Vinícius Lopes no setor ofensivo. Assim como em outras partidas em casa, a equipe do técnico Luís Castro tentou imprimir um ritmo mais forte nos primeiros minutos, e conseguiu construir algumas jogadas, principalmente com passes em profundidade. Porém, também se mostrava envolvido na transição ofensiva do Goiás, que achou alguns espaços.
O Goiás foi a campo no esquema de 3-5-2 e conseguiu fazer boas ligações ofensivas, achando espaços na marcação, mas pecava na parte defensiva. "Correndo atrás" quando o adversário atacava, o time de Jair Ventura abusou das faltas no primeiro tempo.
A partida começou movimentada, mas com muito "perde e ganha" entre as intermediárias. O Goiás assustou em um lance em que houve confusão na área e a bola sobrou para Caio, mas errou o alvo. Já o Botafogo, chegou perto em boa jogada de Hugo, que invadiu a área e bateu. A bola explodiu na defesa e houve pedido por toque na mão, mas a arbitragem mandou seguir.
O Esmeraldino teve de fazer a primeira substituição ainda nos primeiros minutos do jogo. Após uma jogada, Matheusinho caiu no gramado e indicou fortes dores. Ele deu lugar a Vinicius. O Goiás encontrou dificuldades na transição defensiva e, "atrasado", acabou apelando para as faltas para parar os ataques adversários. A sequência de penalidades - foram 13 no primeiro tempo -, inclusive, gerou grande reclamação dos jogadores alvinegros.
Quando a etapa inicial caminhava para o fim, o Botafogo abriu o placar. Depois de cobrança de escanteio de Daniel Borges, Víctor Cuesta cabeceou, mandou no canto esquerdo de Tadeu, e saiu para comemorar.
Diferentemente do primeiro tempo, o Goiás esbarrava na marcação adversária e demonstrava um pouco mais dificuldades para chegar ao ataque. Porém, em uma das investidas, Dadá Belmonte ganhou dentro da área e bateu de perna direita, carimbando na trave. Na continuidade do lance, Fellipe Bastos mandou para fora.
Em uma tentativa de mudar a cara da equipe, Jair Ventura colocou Pedro Raul, que defendeu o Botafogo em 2020. E no primeiro lance, a bola sobrou na área e ele girou, mas mandou para fora.
O Goiás chegou ao empate em uma jogada com dois jogadores conhecidos da torcida do Botafogo. Fellipe Bastos, que é cria do Alvinegro, cruzou de três dedos, e Pedro Raul apareceu sozinho na área para completar de cabeça. Pouco depois, em contra-ataque, Vinicius aciona Pedro Raul, que chega escorando para o gol e vira a partida.
Nos minutos finais, o Botafogo se lançou ao ataque tentando fazer, ao menos, o gol de empate. Mas não conseguiu.

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