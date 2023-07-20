Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Botafogo só empata em estreia de Bruno Lage, mas avança na Sul-Americana
Para o Gasto

Botafogo só empata em estreia de Bruno Lage, mas avança na Sul-Americana

Glorioso abriu o placar, mas acabou cedendo o empate para o Patronato. Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, avançou sem sustos na competição

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 21:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jul 2023 às 21:16
Botafogo e Patronato empataram em 1 a 1 no Nilton Santos
Botafogo e Patronato empataram em 1 a 1 no Nilton Santos Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo seguiu sem perder na estreia de Bruno Lage como técnico da equipe. Os cariocas sofreram e empataram com o Patronato por 1 a 1 no Nilton Santos, na noite desta quarta-feira (19), com direito a gol anulado dos argentinos no fim, mas eliminaram o adversário e avançaram às oitavas de final da Sul-Americana graças à vantagem construída no jogo de ida
Foi o 10° jogo seguido sem derrota por parte da equipe brasileira, que não sabe o que é perder desde o dia 3 de junho. O Botafogo vai enfrentar o Guarani (PAR) na próxima fase da Sul-Americana. Os confrontos acontecem nas semanas dos dias 2 e 9 de agosto  a Conmebol ainda vai definir as datas exatas. 

O Jogo

No 1° tempo, o gol de Luís Henrique aos dois minutos deu total tranquilidade aos donos da casa, que cadenciaram a partida e chegaram a ver o Patronato assustar. Em sua primeira aparição na temporada, Gatito foi exigido e mostrou serviço.
A metade final teve o Botafogo ainda mais lento, fato que gerou o empate e mais pressão por parte dos argentinos, que tentaram, em vão, reverter a vantagem. Sosa ainda marcou no fim, mas viu o lance ser anulado por impedimento de Chamorro.

Veja Também

Confira onde assistir aos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina

Copa do Mundo Feminina: representatividade e inspiração para jogadoras capixabas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados