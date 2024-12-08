Bola rolando no Brasileirão: Botafogo e Pameiras lutam pelo título

A bola já está rolando para a 38ª e última rodada do Brasileirão.Com 10 jogos simultâneos neste domingo (8), muita coisa ainda está em disputa. Botafogo e Palmeiras lutam pelo título, Bahia, e Cruzeiro buscam uma vaga na Libertadores 2025. Já na parte debaixo da tabela. Bragantino, Athletico-PR, Fluminense e Atlétivo-MG tentam escapar do rebaixamento. Confira cada situação.
Título
- 1° Botafogo 76 pontos
- 2 ° Palmeiras 73 pontos
- Botafogo e Palmeiras estão no páreo pela taça. Os cariocas levam vantagem e precisam apenas empatar contra o São Paulo, que não sairá da 6ª posição independentemente do que aconteça no Nilton Santos. O Alviverde, por outro lado, só será campeão se derrotar o Fluminense em casa e contar com a vitória de um de seus maiores rivais.
Vaga na Libertadores
- 8° Bahia 50 pontos
- 9° Cruzeiro 49 pontos
- Bahia e Cruzeiro brigam pela última vaga na fase preliminar do torneio continental. Os baianos, com um ponto a mais na tabela, recebem o já rebaixado Atlético-GO, enquanto os mineiros vão a Caxias do Sul encarar um Juventude, que ainda sonha com Sul-Americana.
Luta contra o rebaixamento
- 14° Atlético-MG 44 pontos
- 15° Fluminense 43 pontos
- 16° Athletico-PR 42 pontos
- 17ºBragantino 41 pontos
- Atlético-MG, Fluminense, Athletico e Bragantino agonizam na tabela em luta contra a última vaga da Série B. A boa notícia é que todos -incluindo os paulistas, que abrem o Z4- dependem de si para garantirem a permanência na elite nacional. Mineiros e paranaenses se enfrentam, enquanto o Fluminense encara o Palmeiras fora de casa. O Bragantino recebe o já rebaixado Criciúma.