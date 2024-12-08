Bola rolando no Brasileirão: Botafogo e Pameiras lutam pelo título

A bola já está rolando para a 38ª e última rodada do Brasileirão.Com 10 jogos simultâneos neste domingo (8), muita coisa ainda está em disputa. Botafogo e Palmeiras lutam pelo título, Bahia, e Cruzeiro buscam uma vaga na Libertadores 2025. Já na parte debaixo da tabela. Bragantino, Athletico-PR, Fluminense e Atlétivo-MG tentam escapar do rebaixamento. Confira cada situação.