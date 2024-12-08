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Vale Taça

Bola rolando no Brasileirão: Botafogo e Pameiras lutam pelo título

Enquanto isso, o Fluminense tenta escapar de um possível rebaixamento. Veja o que está em jogo nesta última rodada

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2024 às 16:37
Botafogo e Palmeiras brigam pelo título do Brasileirão 2024
Botafogo e Palmeiras brigam pelo título do Brasileirão 2024 Crédito: Cesar Greco/Vitor Silva
A bola já está rolando para a 38ª e última rodada do Brasileirão.Com 10 jogos simultâneos neste domingo (8), muita coisa ainda está em disputa. Botafogo e Palmeiras lutam pelo título, Bahia,  e Cruzeiro buscam uma vaga na Libertadores 2025. Já na parte debaixo da tabela. Bragantino, Athletico-PR, Fluminense e Atlétivo-MG tentam escapar do rebaixamento. Confira cada situação.  

Título

  • 1° Botafogo 76 pontos 
  • 2 ° Palmeiras 73 pontos 

  • Botafogo e Palmeiras estão no páreo pela taça. Os cariocas levam vantagem e precisam apenas empatar contra o São Paulo, que não sairá da 6ª posição independentemente do que aconteça no Nilton Santos. O Alviverde, por outro lado, só será campeão se derrotar o Fluminense em casa e contar com a vitória de um de seus maiores rivais. 

Vaga na Libertadores

  • 8° Bahia 50 pontos
  • 9° Cruzeiro 49 pontos 

  • Bahia e Cruzeiro brigam pela última vaga na fase preliminar do torneio continental. Os baianos, com um ponto a mais na tabela, recebem o já rebaixado Atlético-GO, enquanto os mineiros vão a Caxias do Sul encarar um Juventude, que ainda sonha com Sul-Americana.

Luta contra o rebaixamento

  • 14° Atlético-MG 44 pontos
  • 15° Fluminense 43 pontos
  • 16° Athletico-PR 42 pontos
  • 17ºBragantino 41 pontos 

  • Atlético-MG, Fluminense, Athletico e Bragantino agonizam na tabela em luta contra a última vaga da Série B. A boa notícia é que todos -incluindo os paulistas, que abrem o Z4- dependem de si para garantirem a permanência na elite nacional. Mineiros e paranaenses se enfrentam, enquanto o Fluminense encara o Palmeiras fora de casa. O Bragantino recebe o já rebaixado Criciúma.

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