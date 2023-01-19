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Reforço de urgência

Bayern contrata Yann Sommer para compensar ausência de Manuel Neuer

Goleiro da seleção suíça chega ao clube após oito anos atuando no Borussia Mönchengladbach e terá a missão de substituir um ídolo do time de Munique
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 jan 2023 às 17:07

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 17:07

Yan Sommer foi contratado após Manuel Neuer sofre grave lesão que o tirou do restante da temporada
Yan Sommer foi contratado após Manuel Neuer sofre grave lesão que o tirou do restante da temporada Crédito: Bayern de Munique/Instagram
O Bayern de Munique anunciou nesta quinta-feira a contratação do goleiro Yann Sommer, que estava no Borussia Mönchengladbach e disputou a Copa do Mundo do Catar pela Suíça. O reforço de 34 anos foi buscado pelo clube bávaro para compensar a ausência de Manuel Neuer, desfalque até o fim da temporada em razão de uma fratura na perna direita após um acidente de esqui.
"O Bayern é um clube grande e poderoso, nos enfrentamos muitas vezes", disse Sommer. "Conheço a enorme qualidade e o carisma deste clube. Agora, estou muito orgulhoso de fazer parte do Bayern de Munique. Grandes missões nos esperam. Quero agradecer ao Mönchengladbach pelos oito anos e meio magníficos e por fazer possível esta transferência", completou.
O contrato do jogador suíço com o antigo clube era válido até o final desta temporada. De acordo com a imprensa alemã, o Bayern desembolsou 8 milhões de euros (R$ 45,1 milhões) para comprá-lo. O vínculo entre Sommer e o clube de Munique vence em junho de 2025.
"Tivemos que ir ao mercado por causa da baixa de Manuel", disse hasan Salihamidzic, diretor esportivo do Bayern. "Temos grandes objetivos para esta temporada e por isso contratamos Yann Sommer, que consideramos um dos melhores goleiros europeus. Ele é goleiro da seleção suíça há muito tempo, tem experiência na Liga dos Campeões, encaixa muito bem na nossa equipe", concluiu.
Sommer estava em sua nona temporada pelo Borussia Mönchengladbach, time no qual chegou em 2014, depois de se destacar pelo Basel. No mesmo ano, foi convocado para sua primeira Copa do Mundo pela seleção suíça, no Brasil, ainda como reserva. Nos dois mundiais seguintes, na Rússia e no Catar, foi o titular da posição.

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